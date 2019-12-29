BMW: "MotoGP'ye giriş, gösterilen çabaya değmez"

BMW, WSBK’ya 2013’ten bu yana ilk kez Shaun Muir Racing ile bir ortaklıkla ilk kez fabrika desteğiyle giriş yaptı ve Kawasaki'den gelen Tom Sykes ve Markus Reiterberger yönetiminde 2 tane fabrika S1000RR motosikleti kullandılar.

Takım, sezonu markalar şampiyonasını 4.sırada tamamladı, eski şampiyon Sykes sezon boyunca 4 podyum ve Donington Park’ta 1 pole pozisyonu aldı.

Motorsport.com ile yaptığı bir röpörtajda BMW Motorrad CEO’su Markus Schramm, Alman markanın WSBK projesi hakkında uzun süreli planların olduğunu belirtti, ancak aynı zamanda MotoGP’ye yapılacak bir atılımın zaman harcamaya değmeyeceğini söyledi.

Schramm “Bireysel olarak kendi kendime yeniden Superbike Dünya Şampiyonası’na girmemizi sorgulamadım. Gayet netti, çünkü motor sporları BMW’nin DNA’sında bulunuyor. Bu yüzden bizim de temsil edilmemiz lazım."

“Önemli bir nokta ise bizim müşteri yarışlarından gelmemiz. Önceki sezonda 120 müşteri sürücüsü 25 şampiyonada yer aldı ve 250 podyum, 90 birincilik ve 9 şampiyonluk kazandılar. Bu BMW için esaslı bir şey."

“Superbike Dünya Şampiyonası’ndaki teknik sinerjiler MotoGP’ye göre daha güçlü. Bence MotoGP’deki ek marka etkisi düşük bir seviyede. Bizim için, müşterilerin yarışları ve Superbike Dünya Şampiyonası kesinlikle odak noktası.” dedi.

Geri dönüşteki ilk yıl beklentileri aştı

BMW geri döndüğü WSBK'daki ilk sezonunda, yıla gelişimini tamamlamamış bir başlangıç motoruyla başlamasına rağmen Sykes ile sürücüler klasmanında 8.'liği yakaladı.

Schramm, 2019 sezonunun kendi beklentisinden daha iyi gittiğini ve en iyimser hedefinin 2020 sezonunda “bir veya iki” tane daha fazla podyum olduğunu belirtti ve ekledi: “Benim açımdan olaya bakarsak, kesinlikle beklentileri karşıladık. Ayrıca kısa olan hazırlık zamanı nedeniyle bu senenin tamamen öğrenme yılı olacağını söyledik."

“Podyum beklentimiz yoktu. Kesinlikle sene sonunda 4 tane podyum alacağımızı planlamamıştık. Buna ek olarak bazı yarışlarda da podyum savaşı içindeydik ancak daha sonrasında teknik problemler yaşadık."

“Önümüzdeki sezon için hedefimiz 2019’daki başarılarımızın üstüne ekleyip daha çok gelişmek. Bu yüzden hedefimiz bir veya iki tane daha podyum kazanmak. Uzun vadede ise tabii ki de en başta bulunmak istiyoruz.”

2020 sezonu için Eugene Laverty, sürücüler klasmanında 14.'lük yakalayabilen ve en iyi sonucu 6.lık olan Reiterberger’ın yerine BMW’de yarışacak.

Çeviri: Efe Kahya