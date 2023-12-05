BMW: "Toprak'ın BMW ile pit yolundan aşağı gittiğini görmek harikaydı"

Uzun ve heyecanlı bekleyiş bu hafta sonu sona erdi: Toprak Razgatlıoğlu sonunda 2024 WSBK sezonunda süreceği BMW'sine kavuştu!

Toprak'ın Yamaha ile olan kontratı, onun başka bir takımla test yapmasını engelliyordu bu yüzden temsilcimiz henüz 2024 BMW motosikletini sürme şansı bulamamıştı.

Bu kısıtlayıcı kontratın 30 Kasım'da bitmesiyle resmi olarak bir BMW sürücüsü olan Toprak, yeni makinesini denemek için hiç vakit kaybetmedi. Milli sporcumuz Pazar ve Pazartesi günü Portimao'da piste çıkarak M 1000 RR ile ilk turlarını attı.

Normalde Toprak'ın sadece Pazartesi günü pistte olması bekleniyordu ancak Pazartesi günü yağmur beklendiğinden takım son dakika kararı ile Pazar da piste çıktı. Kış mevsiminde yoğunluk az olduğundan Pazar günü de rahat bir şekilde kiralanmıştı zaten.

BMW takım patronu Nuir, ilk olarak Pazar günü de piste çıkma kararına değindi ve şunları söyledi: "Bizim için de sürpriz oldu, Pazar günü pistte olmayı beklemiyorduk. Pazartesi için plan yapmıştık ama biraz pist üstü zamanı kazanabilmek için fırsat olduğunu gördük ve bu fırsatı değerlendirdik."

"Shakedown yaptık diyebiliriz. Sadece 20 dakikalık 3-4 seanstan oluşan kısa sürüşlerdi ama tam olarak yapmak istediğimiz şeyi yaptık: Onu motosiklete bindirmek ve evinde hissetmesini sağlamak."

"Bu seanslarda ilk geribildirimden daha fazlasını beklemiyorduk. Elbette değiştirmek isteyeceği birçok şey olacaktır çünkü her şey onun için oldukça yeni."

Fotoğraf: worldsbk.com Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Sonrasında takım içerisindeki atmosfer hakkında konuşan Nuir, ilk sürüş öncesinde biraz "gergin" olduklarını kabul ediyor ama son anda piste çıkmaya karar verilince yaşanan "çılgınca süreç" bu telaşı unutturmuş.

"Takımdaki herkes gergindi diyebilirim. Bunun için aylardır bekliyoruz, piste daha erken çıkabilmeyi umuyorduk. Aralık ayında buraya gelebildik ve en iyi koşullara sahip değiliz, oldukça soğuk. Tabii ki herkes heyecanlı, [Toprak'ın gelmesi] takım için harika."

"Pazar sabahı üzerimizde biraz baskı vardı çünkü test sürüşünden ziyade tanıtım, video ve fotoğraf çekmeyi bekliyorduk ama bu olmadı.

"O gün test sürüşü yapmaya karar verdiğimiz andan itibaren dört saat oldukça çılgın geçti. Hızlı bir şekilde harekete geçmemiz, her şeyi doğru sıcaklığa getirmemiz ve takımı da hazır hale getirmemiz gerekiyordu ve oldukça telaşlıydı!

"Bu hızlı süreç sayesinde gerginliğimizi unuttuk diyebilirim, gerginlik ortadan kalktı ve işe koyulduk. Onun motora bindiğini ve #54'ün BMW ile pit yolundan aşağı indiğini görmek harikaydı."

Fotoğraf: worldsbk.com Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WSBK Team

Toprak'ın ilk geribildirimlerinin bekledikleri gibi olduğunu söyleyen Nuir, "Toprak'ın geçtiğimiz sezon bu pistte [Portimao] neyle mücadele ettiğini gördük, Alvaro ile olan mücadelesini gördük."

"O mücadelede zayıf hissettiği virajlarda, çok güçlü hissetmiş. Griddeki diğer motorlara kıyasla bu motorla doğal olarak nerede olduğumuzu biliyoruz. Toprak'ın güçlü yönlerini biliyoruz; motor freni, viraj girişi, sert frenleme. Bu, adım atmamız gereken bir alan ve odak noktamız bu olacak. Aldığımız geri bildirimler beklediğimiz gibi."

"Griddeki diğer motorlara kıyasla nerede olduğumuzu biliyoruz. Toprak'ın güçlü yönlerini de biliyoruz: motor freni, viraj girişi ve sert frenleme. Bunlar adım atmamız gereken alanlar ve odak noktamız bunlar olacak. Aldığımız geri bildirimler beklediğimiz gibi." yorumlarında bulundu.

Son olarak takımın getireceği güncellemelerden bahseden Nuir, "artık takımın elinde tüm doğru malzemelerin olduğunu" ve "BMW'nin zamanının geleceğini" söylüyor.

"Bir motor güncellememiz var, ayrıca buraya farklı parçalar getirdik ve bu test süreci içerisinde deneyeceğiz."

"Test ekibi geçtiğimiz yıl çok sayıda değerlendirme çalışması yaptı. Bu da olumlu sonuçlar yaratıyor. Test ekibine ve zorlu kilometreler kat eden arkadaşları alkışlıyorum. Piste çıkmaya hazır parçalarla teste geliyoruz, bu da bizim için büyük bir artı."

"BMW'nin bu projeye olan bağlılığından hiçbir zaman şüphe duyulmadı ve artık durum tekrar ileri doğru bir adım atmak zorunda kalmamızla ilgili. Şampiyonadaki herkesin yaptığı gibi biz de bir adım öne çıkmak ve yükselmek zorundayız. Biz ne yaparsak yapalım, rakipler de aynısını yapıyor."

"Dört harika sürücümüz var. Toprak ve Michael'a [Van der Mark] sahip olduğum için çok mutluyum, odak noktam bu."

"Phillip Island, Barcelona ve sonraki testlerden sonra yeniden konuşuruz ama ben bazı adımları şimdiden atmak istiyorum çünkü artık bizim zamanımız gelmek zorunda."

"Bizim zamanımızın gelmesi için gereken her şeye sahibiz ve şimdi tam zamanı."