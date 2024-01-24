BMW, 2024'te Toprak Razgatlıoğlu ile podyumlar ve zafer hedefliyor

Jerez ve Portimao'daki testler öncesinde konuşan ROKiT-BMW patronu Shaun Muir, takımının iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Ona göre başlangıç pozisyonu geçen yılın başındakinden tamamen farklı.

Muir, "Test ekibi, sürücülerin kalitesi ve Toprak'ın imzasıyla ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Yine de hâlâ yapacak çok işimiz var. Nerede olduğumuzu biliyoruz ve gelişim çalışmaları pozitif yönde ilerliyor."

"Bu yıl daha iyi olmamız gerektiğine şüphe yok." dedi.

Bu yıl hem fabrika ROKiT BMW Motorrad hem de Bonovo action takımı daha yakından çalışacak.

"Geçmişte zaten pek çok veri alışverişinde bulunduk. Aynı ekipmanlarla aynı seviyedeyiz. Dört sürücünün de fabrika sözleşmesi var ve eşit durumdayız."

Özellikle Razgatlıoğlu'nun M1000RR ile mümkün olduğunca çok tur atması ve motosiklete alışabilmesi için testlerde kuru zeminde sürüş yapması önemli olacak.

"Toprak'ın sözleşme durumu nedeniyle geçen yılın sonunda zaten kısıtlanmıştık. Fakat bu konuda yapacak bir şey yoktu ve bunu kabullendik."

"Toprak'ın motosiklet üzerinde geçirdiği her dakika çok değerli. Örneğin Aralık ayındaki bu ilk test sürecinde motosikletin ergonomisini ayarlamaya ihtiyacımız vardı."

"Bunun için çok az zamanımız vardı, ne yazık ki hava da kötüydü. Şimdi 24 ve 25 Ocak'ta Jerez'de olacağız."

"Henüz tam olarak istediğimiz yerde değiliz, hâlâ yapacak çok şey var."

Fotoğraf: BMW AG Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Phillip Island'da yapılacak açılış yarışı öncesinde heyecan yüksek.

Bu konuda Muir, "Alvaro Bautista için ağırlık konusunun nasıl işleyeceğini merak ediyorum."

"Aynı zamanda gridde altı hızlı Ducati'miz var. Sam Lowes çok hızlı olabilir, Danilo Petrucci geçen yıl iyi bir tempo yakaladı."

"Remy Gardner da geçen yılın sonundaki formunu yeni sezona taşıyabilirse, o da güçlü olabilir."

"Her yarışta podyum için yoğun savaşlar olacak. Jonathan Rea'nın yeni motosikletine ne kadar iyi uyum sağlayacağını ve o son yüzdelik dilimleri bulup bulamayacağını bilmiyoruz."

"Toprak aynı şeyi BMW ile yapabilecek mi? Bautista'nın ağırlık durumu, Jonathan'ın Yamaha ile durumu... Her şey çok heyecan verici."

"(Toprak'la) Yarışlar kazanmamız ve sık sık podyuma çıkmamız gayet gerçekçi. Motosikleti Toprak'a uygun şekilde ayarlamak için elimizden geleni yapacağız."

"2024 şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir görev, bunu yapıp yapamayacağını sadece Toprak bilebilir." dedi.