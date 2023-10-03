Bautista: "Toprak ile yarışmaktan gurur duyuyorum"

World Superbike'da sezonun sondan 2. ayağı geçtiğimiz hafta sonu Portimao'da gerçekleştirilmişti. Hafta sonuna ise Toprak ve Bautista'nın mücadeleleri damga vurdu.

Hem Superpole hem de 2. yarışta ikili arasında çizgiye kadar giden mücadeleler izledik. İki yarışta da senaryo oldukça benzerdi: Toprak ilk 3 sektörde, yani virajlı bölümlerde daha hızlıydı. Bautista ise son sektörde, özellikle de son virajda ve düzlüklerde tüm sezon olduğu gibi daha hızlıydı.

Toprak iki yarış boyunca da Bautista ve Ducati'nin düzlüklerdeki avantajına harika dayandı ve geç frenajlarıyla, beklenmedik ataklarıyla önde kalmayı başardı.

Toprak, harika sürüşleri sayesinde 2 yarışta da son viraja lider girse de Bautista ve Ducati'nin son virajdaki hızlanması fazla güçlüydü ve İspanyol sürücü, iki yarışı da son virajdaki geçişleriyle 0.1 saniyelik farklarla kazandı.

İki yarışı da Bautista kazansa da Toprak'ın performansı tüm motosiklet dünyasında büyük saygı gördü.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Bautista, mücadeleden çok zevk aldığını söylerken "Toprak ile yarışmaktan gurur duyduğunu" da ekledi.

İspanyol sürücü, "İnanılmazdı! Toprak ile çok iyi mücadele ettik ve onunla yarışmakla gurur duyuyorum. Toprak elinden gelenin en iyisini yaptı ve kaybedecek bir şeyi de yoktu. Bu yüzden de her yerde, her virajda atak denedi. Nasıl ya da nerede geçiş denediğinin bir önemi yoktu."

"Toprak gibi ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Onu birçok kez geçmeye çalıştım ve geçtiğimde de kapıyı birçok kez kapatmaya çalıştım ama o denemeye devam ettim. Temas etmeye birçok kez çok ama çok yaklaştık. Benim için gerçekten çok eğlenceli bir yarıştı."

"Yarışın sonunda ise son virajda güçlüydüm ve onu geçmeyi denedim ama Superpole'de de onu orada geçtiğimden bu geçişi tahmin ediyordu. Bu yüzden de kapıyı kapadı."

"Tam o anda kendime 'içeri çizgiyi alamıyorsam, dışarıya giderim' dedim çünkü geçiş yapmak için tek şansım buydu."

"Dışarı doğru çıktım ve gazı açtım, bordüre doğru gittim ama geçişi tamamladım. Bence güzel bir geçişti, içgüdülerim devreye girmişti." yorumlarında bulundu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images