Bisiklet kazası yapan Bayliss'in omurgasında kırıklar oluştu

Kaza geçen Cuma günü meydana geldi ve Bayliss iki araç arasından gelen başka bir bisikletçi ile kafa kafaya çarpıştığını düşünüyor. Ancak, olay yerinde bilincini kaybeden Bayliss, kazayı hatırlamıyor.

İlk olarak, C4 omurgasında ve omuriliğinde hasar meydana geldiği için hastaneye kaldırılan Bayliss, daha sonra Gold Coast'taki evine gönderildi. Bayliss'in tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Bayliss,"İyiyim ve evdeyim. Fakat bu kaza, kollarım ve ellerimdeki tam hareket kabiliyetini geri kazanana kadar motosiklet kullanmayacağım anlamına geliyor."

"Sadece herkese neler olduğunu, iyi olduğumu ve mümkün olan en kısa sürede geri döneceğimi bildirmek istedim."

"Ben ve ailem için telaşlı bir hafta sonuydu, ama neyse ki iyiyim ve iyileşeceğim. Doktorlarım gerçekten olumlu konuştular, ancak Motosiklete geri dönebilecek seviyeye ne zaman geleceğime dair kesin bir gösterge yok. Belki birkaç ay sürer, belki daha uzun. Sadece kemiklerin durumuna ve iyileşmenin nasıl gittiğine bağlı olacak." dedi.

Daha önce MotoGP'de yarışan Troy Bayliss, 2002, 2006 ve 2008 olmak üzere üç Dünya Superbike şampiyonluğu kazanmıştı.