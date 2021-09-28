Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor
World Superbike / Jerez Haberler

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Eski MotoGP pilotu Loris Baz, Jerez'de Dean Berta Vinales'in vefatı ardından motosiklet yarışlarındaki "en tehlikeli sınıfın" Dünya Supersport 300 Şampiyonası olduğunu söyledi.

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

15 yaşındaki Vinales, Cumartesi Jerez'de yapılan SSP300 yarışında beş yarışçının karıştığı kazanın ardından ağır göğüs ve kafa yaralanmasına yenik düşerek hayatını kaybetti. 

İsviçreli Moto3 pilotu Jason Dupasquier'nin Mayıs ayında Mugello'da hayatını kaybetmesi ile beraber bu, FIM yönetimindeki bir dünya şampiyonasında bu sene yaşanan ikinci ölümlü kaza oldu. 

Bu sene Go Eleven Ducati takımı ile çıktığı ilk WSBK yarışının ardından konuşan Baz, 300cc klasmanında uygulanan güvenlik standartlarını eleştirdi.

28 yaşındaki sürücü, "Ben her zaman bu sınıf ile ilgili ne düşündüğümü söyledim ve bence bu sınıf, benim gördüğüm en tehlikeli sınıf."

"Bu sınıfı sevmiyorum, yarışlarını izlemiyorum ve izlediğimde de çok korkuyorum. O motosikletler çok ağır ve yeterince güç üretmiyorlar, bu nedenle farkı yaratamıyorsunuz."

"Antrenörlerimden birinin çocuğu 13 yaşında yarışmaya başladı. 300cc sınıfında üç yarışa çıktı ve oğluna 'Burada hiçbir şey öğrenmiyorsun ve burası çok tehlikeli, 600'e geçiyoruz.' dedi. Bu nedenle Supersport 600 motosikleti aldı."

"Bence 13 yaşında 600cc sürmek, 30 yaşında 300cc sürmekten daha az tehlikeli. Eğer sürüşte bu farkı yaratamıyorsanız, deli gibi mücadele etmeniz gerekiyor, çok büyük bir grup var ve mücadele ediyorsunuz."

"Ancak 300 dışında yarışacak başka bir sınıf da yok. Superstock 600'ü çok özlüyorum, ancak durum böyle ilerledi ve benim seçimimle işler yürümüyor." dedi.

Loris Baz, Team GoEleven, Pete Jennings

Loris Baz, Team GoEleven, Pete Jennings

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabrika Ducati sürücüsü Scott Redding de, WSBK'nın alt sınıf destek serilerini eleştirenlerden biriydi. Redding, asfaltta yere düşen bir pilotun güvenliğini sağlamak için gridin daha genişlemesi gerektiğini savunmuştu.

Konu hakkında konuşan Redding, "Bence güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok, ancak elimizdeki sorun güvenlik arttıkça ölümlü kazaların giderek artması."

"Bu nedenle ister istemez, '10, 15 sene öncesiyle şimdinin ne farkı var?' diye kendi kendinize soruyorsunuz. Ben size farkını söyleyeyim. Mücadele daha yakın. Her şey o kadar dengeli ki herhangi bir ara olması mümkün olmuyor."

"Bazen Superbike'ta bu durum kötüdür ve gridi eşitlemek için her klasmanda devir değişikliği yapılır. Yarış kalitesi bu sayede artar, ancak 40 tane 15 yaşında çocuk pistteyken aynı motosikletle, birbirlerinin hemen arkasında onları piste sürerseniz, her an her şey olabilir."

"Ve muhtemelen herkes benimle aynı görüştedir - daha önce olmamasına şaşırdım, çünkü yarışın dört turunu izledim ve kalanını izleyemedim."

"Dürüst olmak gerekirse yarışları izleyemiyorum çünkü beni çok korkutuyor. Düzlükte bir şey olmasını bekliyorum ve bunu izleyemiyorum, her şey birbirine çok yakın." 

"10, 15 sene önce bir veya iki kişi arayı açardı, arkalarında da üç kişi onları takip ederdi. Sonrasında 15 kişilik bir grup olurdu ve sıralama o şekilde ilerlerdi."

"Sürücülere avantaj sağlamayan, ancak en azından biraz fark yarattıracak bir şey olmalı. Moto3'te de aynı durum geçerli." dedi. 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor

Önceki haber

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

14 dk
2
Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

1 s
3
Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

4 s
4
Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

4 s
5
World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

19 s
Son Haberler
Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"
SBK

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

54dk
Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor
SBK

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor

3 s
Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
SBK

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

19 s
Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı
SBK

Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı

26 Eyl 2021
Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!
SBK

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

26 Eyl 2021
Son Videolar
WSBK: Toprak Razgatlıoğlu, Redding'in önünde kazandı, Rea ile farkı 20 puana çıkarttı 00:59
World Superbike
27 Eyl 2021

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu, Redding'in önünde kazandı, Rea ile farkı 20 puana çıkarttı

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı 00:53
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir 00:43
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu'nun Superpole yarışındaki galibiyeti elinden alındı 00:40
World Superbike
6 Eyl 2021

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu'nun Superpole yarışındaki galibiyeti elinden alındı

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
3 Eyl 2021

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda Jerez
World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak
DTM

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu Assen
DTM

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi
Haber video
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
World Superbike World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park’a toplu taşıma ile nasıl gidilir?

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"
World Superbike World Superbike

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

Son Haberler

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"
World Superbike World Superbike

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor
World Superbike World Superbike

Rabat, Puccetti Kawasaki ile Dünya Superbike’a dönüyor

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
World Superbike World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı
World Superbike World Superbike

Supersport 300: Bahattin, Jerez'de yine kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.