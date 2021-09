Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

15 yaşındaki Vinales, Cumartesi Jerez'de yapılan SSP300 yarışında beş yarışçının karıştığı kazanın ardından ağır göğüs ve kafa yaralanmasına yenik düşerek hayatını kaybetti.

İsviçreli Moto3 pilotu Jason Dupasquier'nin Mayıs ayında Mugello'da hayatını kaybetmesi ile beraber bu, FIM yönetimindeki bir dünya şampiyonasında bu sene yaşanan ikinci ölümlü kaza oldu.

Bu sene Go Eleven Ducati takımı ile çıktığı ilk WSBK yarışının ardından konuşan Baz, 300cc klasmanında uygulanan güvenlik standartlarını eleştirdi.

28 yaşındaki sürücü, "Ben her zaman bu sınıf ile ilgili ne düşündüğümü söyledim ve bence bu sınıf, benim gördüğüm en tehlikeli sınıf."

"Bu sınıfı sevmiyorum, yarışlarını izlemiyorum ve izlediğimde de çok korkuyorum. O motosikletler çok ağır ve yeterince güç üretmiyorlar, bu nedenle farkı yaratamıyorsunuz."

"Antrenörlerimden birinin çocuğu 13 yaşında yarışmaya başladı. 300cc sınıfında üç yarışa çıktı ve oğluna 'Burada hiçbir şey öğrenmiyorsun ve burası çok tehlikeli, 600'e geçiyoruz.' dedi. Bu nedenle Supersport 600 motosikleti aldı."

"Bence 13 yaşında 600cc sürmek, 30 yaşında 300cc sürmekten daha az tehlikeli. Eğer sürüşte bu farkı yaratamıyorsanız, deli gibi mücadele etmeniz gerekiyor, çok büyük bir grup var ve mücadele ediyorsunuz."

"Ancak 300 dışında yarışacak başka bir sınıf da yok. Superstock 600'ü çok özlüyorum, ancak durum böyle ilerledi ve benim seçimimle işler yürümüyor." dedi.

Loris Baz, Team GoEleven, Pete Jennings Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabrika Ducati sürücüsü Scott Redding de, WSBK'nın alt sınıf destek serilerini eleştirenlerden biriydi. Redding, asfaltta yere düşen bir pilotun güvenliğini sağlamak için gridin daha genişlemesi gerektiğini savunmuştu.

Konu hakkında konuşan Redding, "Bence güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok, ancak elimizdeki sorun güvenlik arttıkça ölümlü kazaların giderek artması."

"Bu nedenle ister istemez, '10, 15 sene öncesiyle şimdinin ne farkı var?' diye kendi kendinize soruyorsunuz. Ben size farkını söyleyeyim. Mücadele daha yakın. Her şey o kadar dengeli ki herhangi bir ara olması mümkün olmuyor."

"Bazen Superbike'ta bu durum kötüdür ve gridi eşitlemek için her klasmanda devir değişikliği yapılır. Yarış kalitesi bu sayede artar, ancak 40 tane 15 yaşında çocuk pistteyken aynı motosikletle, birbirlerinin hemen arkasında onları piste sürerseniz, her an her şey olabilir."

"Ve muhtemelen herkes benimle aynı görüştedir - daha önce olmamasına şaşırdım, çünkü yarışın dört turunu izledim ve kalanını izleyemedim."

"Dürüst olmak gerekirse yarışları izleyemiyorum çünkü beni çok korkutuyor. Düzlükte bir şey olmasını bekliyorum ve bunu izleyemiyorum, her şey birbirine çok yakın."

"10, 15 sene önce bir veya iki kişi arayı açardı, arkalarında da üç kişi onları takip ederdi. Sonrasında 15 kişilik bir grup olurdu ve sıralama o şekilde ilerlerdi."

"Sürücülere avantaj sağlamayan, ancak en azından biraz fark yarattıracak bir şey olmalı. Moto3'te de aynı durum geçerli." dedi.