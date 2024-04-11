Baz: "Toprak tıpkı Marquez ve Stoner gibi özel bir yeteneğe sahip"

BMW'deki koltuğunu kısa bir süre önce kaybeden eski MotoGP sürücüsü Loris Baz, halihazırda MotoAmerica'da yarışıyor ve hedefinde şampiyonluk var.

Fakat bir yandan da Dünya Superbike Şampiyonası'nda yaşananları takip ediyor ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun elde ettiği başarılardan övgüyle bahsediyor.

Toprak, Paddock GP'ye şöyle konuştu: "Benim için Toprak, tıpkı Márquez ya da Stoner gibi motosiklet ustalarından biri."

"Bu adamlarda özel bir şey var, bunu hemen anlayabiliyorsunuz."

"Her zaman Toprak'ı MotoGP'de görmek istediğimi söyledim. Çünkü nadir görülen bir yeteneğe sahip; ön tekerleği ve frenleri hissediyor."

"İyi performans sergileyeceği benim için açıktı. Barselona'da yaptığı şey, nadiren görülebilecek bir şeydi."

"Bu motosikletin zayıflıklarını biliyorum, her şeyin değişmesi imkansız. Dolayısıyla sürüş şekli motosikletin zayıflıklarını telafi ediyor. Gerçekten bravo!"

"İlk yıl şampiyon olacağına inanmadığımı söylemiştim. Fakat yakında fikrimi değiştiririm çünkü gerçekten olağanüstü birisi!"