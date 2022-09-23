Baz, 2023 WSBK sezonunda Bonovo BMW ile devam edecek

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Bu yıl WSBK Şampiyonası'na tam zamanlı olarak geri dönüş yapan Fransız sürücü, önümüzdeki yıl BMW'nin uydu takımında kalacak ve Garrett Gerloff'un takım arkadaşı olacak.

Baz 2021'de MotoAmerica'ya geçiş yapmıştı ancak bu yıl Bonovo'dan teklif alınca WSBK'a geri dönmüştü.

BMW sürücüsü Michael van der Mark'ın sakatlığı nedeniyle sezonun çoğunu kaçırmasıyla Baz, bu yıl şimdiye kadar Scott Redding'in ardından Alman üreticinin en öne çıkan ikinci ismi oldu ve şampiyonada 12. sırada yer alıyor.

Baz, "Gelecek yıl BMW ve Bonovo Action BMW Racing Team adına yarışacağım için gerçekten çok mutluyum. Burada devam edeceğimden asla şüphe duymadım."

"Projeye katıldığımda amacım uzun vadeye odaklanmak ve her geçen yıl kendimi geliştirmekti. Takım içerisinde kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve BMW de hedefimize ulaşmak için herkesten daha fazla çalışıyor." dedi.

Gerloff, 2023 için GRT Yamaha takımından ayrılacak ve sezon sonunda WSBK'dan emekli olacağını açıklayan Eugene Laverty'nin yerini alacak.

Baz sözlerine şöyle devam etti: "Garrett gibi iyi bir isimle takım arkadaşı olmaktan çok memnunum."

"Ayrıca Eugene ile de çok iyi bir ilişkim var ve bir aile gibi hissetmemiz takım için çok önemli. Eminim Garrett için de durum böyle olacaktır."

"Şimdi hedef 2022'yi güçlü bir şekilde bitirmek ve 2023 sezonuna iyi bir temelle girmek olacak."

"BMW'deki herkese, Jurgen Roder'e ve Michael Galinski'ye bana duydukları inanç için teşekkür ederim."

BMW fabrika takımı da gelecek yıl Redding ve van der Mark ile devam edeceğini açıklamıştı.