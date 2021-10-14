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Baz, 2022'de tam zamanlı olarak Dünya Superbike'a dönmeye hazırlanıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Loris Baz, gelecek yıl MotoAmerica'ya dönmeyeceğini açıklarken, 2022'de tam zamanlı olarak Dünya Superbike'a geri dönecek gibi görünüyor.

Baz, 2022'de tam zamanlı olarak Dünya Superbike'a dönmeye hazırlanıyor

Fransız sürücü, Go Eleven Ducati takımında sakatlığı bulunan Chaz Davies'in yerini alarak Jerez ve Portimao'da Dünya Superbike Şampiyonası'na dönmüş, gösterdiği performansla da herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Jerez'de çıktığı ilk yarışta altıncı olmayı başaran Baz, ikinci yarışta yine ilk ona girdi ve damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü. Portimao'daki yarışların tamamını ise üçüncü bitirdi. Fakat son yarışta, Honda sürücüsü Alvaro Bautista ile yaşadığı olaydan ötürü ceza aldı ve dördüncülüğe geriledi.

Jerez yarışından sonra Baz, gelecek yıl MotoAmerica'da kalma şansının %90 olduğunu söylemişti ve Portimao'dan sonra da durumunun değişmediğini söylüyordu.

Fakat Baz, Instagram hesabından Amerika serisine geri dönmeyeceğini açıkladı ve büyük olasılıkla yeni sezonda WSBK padokunda olacak.

İtalyan basınındaki haberlere göre 28 yaşındaki Baz, yeni sezonda Bonovo BMW takımıyla yarışacak. Aynı zamanda Eugene Laverty'nin de takımın ikinci motosikletinde yarışması bekleniyor.

Bonovo bu yıl Jonas Folger ile beraber tek bir M1000RR motosikletine sahipti. Fakat 2022'de Folger ile yarışmayacaklar ve ayrıca takım, bu yılın son iki yarışında da yer almayacak.

2018'de Althea ile bir önceki nesil S1000RR'ı süren Baz, bu açıdan BMW ile iyi bir deneyime sahip.

 

 

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