Bautista, yarış takvimi konusunda Ducati için endişeli

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Geçtiğimiz hafta sonu Most’taki ilk yarışta sezonun yedinci galibiyetini alan Bautista, en yakın rakibi Jonathan Rea’in 31 puan önünde yaz arasına lider girdi.

İspanyol sürücü, Superpole yarışında ikinci, son yarışta ise üçüncü oldu ve şampiyona üçüncüsü Toprak Razgatlıoğlu’nun da 38 puan önünde yer alıyor.

Daha önce Ducati ile Most’ta hiç yarışmayan 37 yaşındaki Bautista, Ducati V4 R Panigale motosikleti için uygun gözükmeyen bir pistte daha fazla puan kaybetmediği için rahatladığını belirtti.

Most’tan puan farkını arttırarak ayrılan İspanyol sürücü, Ducati dostu olan Portimao ve Barcelona gibi ayaklar öncesinde Eylül ayındaki Magny-Cours’u atlatması gerektiğini düşünüyor.

Şampiyonluk umutları konusunda kendinden ne kadar emin olduğu sorulduğunda Bautista, “En önemli şeyin, hata yapmamak olduğunu düşünüyorum."

“Superpole yarışında SCX lastiğiyle daha fazla yol tutuş hissettim ancak motosikletin önünün zorlandığını da hissettim. Neredeyse birkaç kez kaza yapıyordum ve Toprak ile Rea’i takip etmek için risk almadım.”

“Her yarışta avantajı arttırmaktansa, fazla puan kaybetmemek daha önemli. Donington, Most ve Magny-Cours pistleri kritik. Özellikle Most’ta Ducati ile hiç sürmemiştim ve sert SC0 arka lastiği kullanmamız gerekti. Bu pistlerde fazla puan kaybetmemek önemli.”

“Donington’da puan kaybettim, çünkü kaza yaptım. Ancak bu olmasaydı puan farkını arttırabilirdik. Burada biraz avantaj kazandık, ancak açıkçası bunun hakkında düşünmüyorum. Her yarışı kendi içerisinde düşünmeyi, hata yapmamaya odaklanmayı ve maksimum puanı almayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

Bautista, Most’taki ikinci ana yarışı da kazanabilecek gibi gözüküyordu, ancak altıncı turun ilk virajında dışarı taşınca üçüncülüğe geriledi.

Sonrasında 13. turda Toprak ve Rea’i yakalayıp geçen Bautista yeniden liderliğe yükselse de daha sonra Toprak’ın ataklarına karşılık veremedi ve 16. turda rakibine geçildi.

Bautista, Toprak’ı yenememenin en büyük sebebinin, ilk virajda frenlemede sıkıntı yaşaması olduğunu belirtti.

Bautista bu konuda, “Neden bilmiyorum ama ilk virajda frenleme noktasını kaçırıyordum. Bazen çok erken, bazen çok geç oluyordu. Referans noktam çok net değildi, belki de sebebi rüzgar veya başka bir şeydi.”

“İlk frenlemede çok kaybediyordum ve dün, bu benim güçlü noktalarımdan biriydi. Bugün ise o kadar güçlü değildim.”

“Sonuç olarak, Toprak iyi tur zamanları kaydetti. Onu takip etmeye çalıştım ancak biraz geciktim. Referans noktalarımı değiştirmek ve daha fazla zorlamak için birkaç tura ihtiyaç duydum. Hızım iyileştirdiğimde ise Toprak farkı biraz açmıştı.” dedi.

Bautista ayrıca, Donington’da yaptığı kazada geçirdiği sakatlığın ardından hala elinden acı çektiğini, ancak Magny-Cours’a kadar %100 sağlıklı olmayı beklediğini söyledi.