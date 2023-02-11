Bautista: "Sağladığımız gelişimle mutluyum ama ilk yarışı beklememiz lazım"

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Ducati, 2023 WSBK sezonu öncesinde gerçekleştirilen Avrupa testlerinde oldukça verimli ve üretkendi. İtalyan markanın sürücüleri kış testlerini zirvede tamamladılar.

Bu testlerde bazı güncellemeleri olan 2023 model Pangale V4'ü de ilk kez pistte görme şansı bulduk ve Ducati'nin yeni canavarının geçtiğimiz sezondan daha da hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Egzozu ve bazı kanatçıkları yeniden tasarlanan Pangale V4, motor anlamında daha çok güce sahip değil. Yani düzlük hızı konusunda geçen seneye kıyasla aynı diyebiliriz, tabii buna rağmen hâlâ düzlüklerdeki en hızlı motosiklet konumunda.

Yeni motosikletteki en büyük gelişme güç aktarımında. Motordaki güç, artık lastiklere daha verimli aktarılıyor. Bu da hem sürüşü daha kolay hâle getiriyor hem de uzun sürüşlerde lastiklerin ömrünü uzatıyor.

Bautista ve Rinaldi, Jerez ve Portiamo testlerinde 2023 motosikletini fazlasıyla test edebildiler ve açıkçası ikisi de motosiklet üzerinde rahat gözüküyorlar. Tur zamanları da bunu doğrular nitelikte.

Neredeyse MotoGP temposunda turlayan Bautista, 1:39.035 yaptı ve 1:38'lere inen ilk WSBK sürücüsü olmaya 0.036 saniye kadar uzaktı.

Alvaro Bautista Fotoğraf: worldsbk.com

Son şampiyon, gösterdikleri gelişimden memnun olsa da gerçekten bir şey söyleyebilmek için ilk yarışa kadar beklemeleri gerektiği görüşünde.

İspanyol sürücü, testlerin ardından Worldsbk.com'a verdiği demeçlerde şu ifadeleri kullandı: "Kış testlerinde birçok iyi derece görebilirsiniz ama önemli olan motosikletteki hissiyatınızın nasıl olduğudur."

"Testler boyunca gayet iyi çalıştık, arka taraftaki yol tutuşu konusunda biraz gelişim sağladık. Özellikle de maksimum açıda yattığımda yakaladığımı yol tutuşu gelişti. Ayrıca virajlardan ilk çıkıştaki yol tutuşu konusunda gelişim var. Bu konuda mutluyum ancak günün sonunda, kış testlerindeki tur zamanları gerçekten doğru değiller."

"Herkesin nerede olduğunu görmemiz için ilk yarışı beklememiz lazım. Testlerde piste ne zaman çıktığınıza göre koşullar değişebiliyor."

"Motosikletteki hissiyatla ve takımımla yaptığımız çalışmalarla mutluyum. Böyle devam edelim. Avustralya'daki testleri ve ilk yarışı dört gözle bekliyorum."

"Zamanlara bakacak olursanız, geçen sezondan daha enteresan bir sezon olacak gibi duruyor. Görelim."

Alvaro Bautista Fotoğraf: Worldsbk.com

Bautista'ya ek olarak Michael Ruben Rinaldi de bu yıl motosiklette daha rahat gözüküyor ve Avrupa testlerinde güçlü performanslar sergiledi. Rinaldi'nin özellikle yarış temposunda güçlü olduğunu ve istikrarlı dereceler kaydettiğini gördük.

Testler hakkında konuşan Rinaldi, şunları ekledi: "Avrupa testleri olumluydu. İnanılmaz tur zamanları yaptık ve yarış tempom da iyiydi."

"Farklı bir ön taraf denedim ve bu yeni ön taraf, yön değişimlerinde daha çok hissiyat sahibi olmamı sağladı. Gerçekten beğendim."

"Günün sonunda her tur istikrarlı bir tempoya sahip olmaya ve motosikletteki hissiyatımı geliştirmeye çalıştım. Bu başarı çok da büyük bir şey değil ve şimdi çalışmaya devam etmeliyiz çünkü Avustralya testi ve yarışı yakın."

"Kesinlikle iki test de [Jerez-Portimao] olumluydu ama yarış hafta sonları testlerden farklı olacaklar."