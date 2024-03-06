Bautista: "Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım çünkü BMW düzlüklerde çok hızlı"

Alvaro Bautista, 2019'da yarışmaya başladığı Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk yılında, Ducati Panigale V4R ile neredeyse tüm en yüksek hız noktalarında liderdi ve rakipleri dehşete düşmüştü.

Honda ile geçirdiği iki başarısız yılın ardından, 2022'de Ducati'ye döndüğünde durum artık böyle değildi, çünkü diğer üreticiler en yüksek hız açısından açıkça arayı kapatmıştı.

Fakat Yamaha'da yarıştığı dönemde Toprak Razgatlıoğlu'nun aralarındaki düellolarda keşfettiği üzere, son iki sezonda rakip sürücülerin uzun düzlüklerde Bautista'ya karşı hiçbir şansı yoktu.

Bautista, avantajını bir yandan düşük ağırlığına ve aerodinamik açıdan elverişli yapısına ek olarak, iyi hızlanmaya katkıda bulunan hızı virajdan düzlüğe taşıma becerisiyle açıklamıştı.

Yamaha ile geçirdiği dört yılın ardından Toprak, en güçlü motorlardan birine sahip olan BMW'ye geçti.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz, Phillip Island'daki düzlüklerde Bautista'yı hemen geçmeyi başardı.

Toprak, "Bunu daha önce hiç başaramamıştım." derken, Bautista gülerek, "Buna alışma." demişti.

Avustralya'da Honda sürücüsü Xavi Vierge sıralama turlarında ve her üç yarışta da 327 km/s'lik maksimum süratle en hızlı isim olurken, Bautista'nın takım arkadaşı Nicolo Bulega 325 km/s'lik hıza ulaştı.

Bautista ve Razgatlıoğlu 321 ve 320 km/s ile neredeyse aynı hıza sahipti.

Bu konuda konuşan Bautista, ilginç sözler sarf etti.

İspanyol sürücü, "BMW son hız söz konusu olduğunda her zaman en iyilerden birisi. Bu yüzden Toprak'ın beni geçmesine şaşırmadım. Motosiklet hızlı."

"Eğer hızlı bir motosikletiniz varsa, düzlüklerde geçiş yapmak kolaydır çünkü herkes tam gaz gider."

"Toprak'a iyice baktım, virajlarda geçen yılki gibi sürmüyordu. Bu motosiklette aynı özgüvene sahip değil." dedi.