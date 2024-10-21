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World Superbike

Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"

Alvaro Bautista'ya göre Toprak Razgatlıoğlu ve BMW 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu hak etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, 2024 sezonuna lider bir şekilde başlamasına rağmen, Toprak Razgatlıoğlu ilk birkaç yarışın ardından kendini göstermeye başladı.

Bunun sonucunda Bautista, şampiyonada Toprak'ın 170 puan gerisinde kaldı.

Toprak'ın geçtiğimiz cumartesi günü Jerez'deki ilk yarışta 2024 şampiyonluğunu elde etmesinin ardından WorldSBK.com'a konuşan Bautista, "Toprak gerçekten yetenekli bir sürücü ve çok çalışıyor."

"Her zaman kendini geliştirmeye, daha iyi ve daha hızlı olmaya çalışıyor. Dolayısıyla zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor."

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"BMW ile inanılmaz bir sezon geçirdiler, açıkçası şampiyonluk için savaşması bekleniyor muydu bilmiyorum; ama ben kesinlikle bekliyordum."

"Kesinlikle bunu hak ediyorlar çünkü gerçekten güçlü bir motosiklet üretmek için her şeyi yapıyorlar."

"Toprak da motosiklete çok iyi uyum sağladı, BMW-Toprak ikilisi bu sezon çok güçlüydü."

"Onları tebrik ediyorum ve gelecekte onlarla mücadele etmeyi umuyorum." dedi.

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Zeynep Taş
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