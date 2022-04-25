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Bautista: "Toprak ve Rea sürekli temas ediyorlardı, sonunda kaza da yaptılar"

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu'nun yaptığı kazayı değerlendirirken, kazanın 'sonunda yaşandığını' düşünüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Altay Gök
Bautista: "Toprak ve Rea sürekli temas ediyorlardı, sonunda kaza da yaptılar"
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Geçtiğimiz hafta sonu, Assen'deki üçüncü yarış esnasında, Toprak ve Rea sezonun en dikkat çekici kazalarından birine imza attılar. İlk virajın sonunda giriştikleri bir mücadele sonrası her iki sürücü de yarışa veda etti.

Yarıştan sonra Toprak ve Rea birbirlerini suçladılar ve hangi tarafın dikkatli olması gerektiği konusunda farklı görüşleri paylaştılar.

Bu ikili arasında iplerin gerildiği ilk an değil. 2021'de şampiyonluk için mücadele veren ikili birkaç kez karşı karşıya gelmiş, Portimao'daki mücadelelerinin ardından Rea, Toprak'ın çok agresif davrandığını söylemişti.

Bautista ise ne Rea'yi, ne de Toprak'ı suçlamak istemedi ancak ikilinin ancak büyük bir kazaya karışmalarının an meselesi olduğunu da belirtti.

Bautista, "Toprak virajı geniş almış gibi duruyor, ancak pistin dışına çıkmadı, sadece kerbün üzerindeydi. Jonathan ise iç çizgide ama gerideydi."

"Jonathan daha hızlıydı, normal bir çizgi arıyordu. Ama Toprak zaten o çizgideydi, dolayısıyla aynı anda aynı yerde kaldılar, iki pilota da yer kalmayınca da kaza yaptılar."

"Geçmişte de temas etmişlerdi, sonunda kaza da yaptılar. Bunun bir kez olması gerekiyordu çünkü bu onları geçmişe göre daha iyi hale getirecek."

"Toprak çizgiyi kurtarmaya çalıştı, Jonathan da ideal çizgideydi. Toprak, Jonathan'ın gelip gelmeyeceğini kesinlikle göremiyordu."

“Arkadaki sürücü diğer sürücünün nerede olduğuna dikkat etmeli. Öylece 'Tamam, dışarı taştı, bir sonraki virajda çizgiyi alıyorum' diyemezsiniz.

“Toprak dışarı taştığında önde olan taraftı, yani arkadan gelenleri göremiyordu, belki de biri gelirse onu göreceğini düşündü. Bu yüzden kaza hakkında bir şey söylemek karmaşık.” dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista yaşananlardan kazançlı çıkan taraf oldu, çünkü bu onun baskın bir zafer kazanmasını ve şampiyonada liderliği yeniden ele geçirmesini sağladı.

Ducati sürücüsü şimdi sıralamada Rea'nın 18 puan önünde, Razgatlıoğlu'nun ise 45 puan önünde bulunuyor.

Bautista şansın kendisinden yana olduğunu kabul ederken, ilk etapta zafer peşinde olmasına izin veren motosiklet ayarlarının onu daha mutlu ettiğini söyledi.

İspanyol sürücü, "Pazar sabahı ısınma turları sırasında yeni ayarlara geçtik. Bazen şansın olur, bazen zamanın. Benim için şu anda şampiyonluk önemli değil."

"Kazandığım için mutlu değilim, bugün mutluyum çünkü motosikletin üstünde yeniden iyi hissediyorum."

"Şampiyonluk kazanmak için önemli olan şey bu, motosikletin üstünde iyi hissetmek, hızlı gitmek ama her zaman sınırların içinde kalmak -elbette bu esnada farkı da açmak."

“Cuma ve Cumartesi kış testindeki kadar iyi hissetmedim. Verileri karşılaştırdık ve büyük bir fark vardı."

"Motosiklette bir sorun vardı ama neyse ki çözümü bulduk ve Pazar sabahı yeniden çok hızlı olduğumu hissettim." dedi.

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