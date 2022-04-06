Bautista: "Toprak ve Jonathan'a çok yakınız, umarım ön grupta mücadele edebiliriz"

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Alvaro Bautista, Honda'da geçen hayal kırıklığı dolu iki senenin ardından bu sezonla birlikte 2019'da World Superbike'a giriş yaptığı Ducati fabrika takımına geri döndü. Bautista, geçtiğimiz iki seneyi yalnızca üç podyum ile kapatırken, hiç zafer elde edemedi.

İspanyol sürücü, Aragon'daki sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans ortaya koydu ve lider Jonathan Rea ile 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun hemen arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Her ne kadar lider Rea ve Kawasaki 0.300 saniye gibi ciddi bir farkla önde olsa da, Bautista ikinci sıradaki Razgatlıoğlu'nun yalnızca 0.026 saniye gerisindeydi.

Testlerdeki düşük sıcaklıklar Aragon testinin mükemmel bir gösterge olmadığı anlamına gelmekte olsa da, Bautista giderek daha rekabetçi hale gelen bir WSBK gridinde şansı olduğu konusunda iyimserliğini koruyor.

37 yaşındaki sürücü, "Hem Rea, hem de Razgatlıoğlu epey güçlüler. Şu anda bu kategorideki en güçlü sürücüler olmalarının yanı sıra olası bir yarış galibiyeti için de mücadele edilmesi gereken isimler onlar.

"Belki tek turda onlar kadar hızlı değiliz ama belki yarış hızı olarak çok yakınız. Ancak yarış haftasında daha dikkatli olmalıyız, çünkü sıcaklık farklı olacak ve bu lastiklerle sıcaklık farkı kendini hissettiriyor."

"Umarım ön grupta mücadele edebilirim. Bu kez durum üç yıl öncesinden daha farklı, o sezon sadece Jonathan ve ben vardık."

"Artık şampiyonluk savaşı veren daha fazla sürücü var, Toprak, Jonathan, [Garrett] Gerloff sezon öncesi iyi bir dönem geçiren isimler, karışımda daha fazla sürücü var. Onlarla birlikte ilk altı-yedi sıra için savaşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak unvanını korumaya hazır

Yamaha'nın sezon öncesi testlerindeki temel odak noktası yeni bir elektronik paketiydi. Japon üretici, rakip markalar Kawasaki ve Ducati'yi geride bırakmak için R1'e yeni güncellemeler getirmeye hevesli.

Milli temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hem Rea hem de Bautista'nın şampiyonluk savaşı için bir meydan okuma oluşturmasını beklemesine rağmen, şampiyonluğunu koruyabileceğini düşünüyor.

Testin ardından Razgatlıoğlu, "Fena bir test değildi. Bazı farklı ayarlar denedik, bazen mutluyduk, bazen değildik ve sonunda orijinal motosiklete dönüş yaptık."

"Bu hafta sonu mücadelede olacağımızı hissediyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Cuma günü nihayet sezona başlıyoruz ve 1 numaralı motosikleti kullanıyor olacağım, bu benim bir ilk."

"Yarış çok önemli. Bu pistte arka lastiği korumanız, lastik ömrüne dikkat etmeniz gerekiyor. Pazartesi günü arka arkaya 15 tur atma fırsatım oldu ve bundan çok mutluyum. Ancak sıcaklıklar da yüksek değildi, bu hafta sonu daha sıcak olacak."

"Hazırım, şimdiden yarış içindeki stratejiyi düşünmeye başladım çünkü Alvaro, Johnny ve ayrıca diğer sürücüler çok güçlüler. Johnny ve Alvaro'nun çok hızlı olacağını ama diğer sürücüler de bizi şaşırtabilir. Göreceğiz." dedi.