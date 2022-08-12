Bautista: "Toprak ile Rea farklı yarışıyorlar, ikisini yenmek de çok zor"

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2021 yılında sezon boyunca şampiyonluk için mücadele eden Rea-Toprak ikilisi, mücadelelerine 2022'de de devam ediyorlar ancak artık liderlik mücadelesinde yeni bir isim de var: Alvaro Bautista.

Honda'da geçirdiği 2 yılın ardından Ducati'ye geri dönen Bautista, düzlüklerde büyük fark yaratan Ducati'si ile bu yıla oldukça güçlü bir başlangıç yaptı ve şampiyonada liderliği eline geçirdi.

Sezona nispeten daha yavaş bir başlangıç yapan Toprak ise yaz arasından önceki son 6 yarışın 5'ini kazanarak şampiyonada momentumu yeniden arkasına alsa da Bautista hâlâ lider.

İspanyol sürücü, sezonun ilk 6 ayağında 298 puan topladı ve şu anda Jonathan Rea'nin 31 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Son şampiyon Toprak ise 38 puan geride üçüncü sırada.

Bu üçlü yıl içerisinde galibiyet için birçok kez tekerlek tekerleğe mücadele ettiler ve Assen'de Toprak ile Rea arasında yaşanan kaza dışında şu ana kadar oldukça temiz mücadeleler izledik.

Hem Toprak hem de Rea ile pist üstünde mücadele etme şansı bulan Bautista, bu mücadelelerde Toprak ile Rea'nin farklı bakış açılarına sahip olduğunu düşünüyor. İspanyol sürücüye göre, Toprak, sadece kendisinin daha hızlı olduğunu hissettiğinde geçiş yapıyor. Rea ise daha hızlı olduğunu düşünmese dahi sadece rakibinin önünde kalabilmek için atak yapıyor.

Konu hakkında konuşan Bautista,"İkisini de yenmek çok zor. Aralarındaki fark ise şu: Toprak, sizden daha hızlı olduğunu hissettiğinde sizi geçmek istiyor. En azından benimle olan mücadelelerinde durum böyle. Toprak, benden daha hızlı olduğu için beni geçmek istiyor. Ayrıca Toprak, hata yapmadan geçişini tamamlamak istiyor."

"Jonathan'da ise durum farklı. Jonathan, benim önümde gidebilmek için beni geçmek istiyor. Benden daha hızlı olmasa bile bunu yapmak istiyor. Hep benim önümde sürmek istiyor."

"Benimle olan mücadeleleri, kendi aralarındaki mücadelelerinden farklı. Ben olmadığımda ve aralarında mücadele ettiklerinde birbirlerini her virajda geçmek istiyorlar. dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images