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World Superbike Assen

Bautista: "Toprak bu yıl bazı konularda daha kötü"

Son iki yılda iki şampiyonluk alan Ducati WSBK sürücüsü Alvaro Bautista, Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW'ye geçişinin ardından bazı noktalarda gerilediğini söyledi.

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile geçirdiği dönemin ardından 2024 yılı için BMW'ye imza attı ve şimdiye kadarki performansıyla beklentileri aştı.

Toprak, Yamaha'da yarışırken özellikle düzlüklerde yavaş kalıyordu ve bundan ötürü de Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ile mücadele etmekte zorlanıyordu.

Fakat BMW düzlüklerde daha hızlı ve bu da Toprak'ın bu yıl Bautista'yı geçmesine yardım etti.

Bu konu hakkında konuşan Bautista, Toprak'ın bazı açılardan daha iyi olsa da BMW'de kendisini "tamamen" rahat hissetmediğini iddia etti.

SPEEDWEEK.com'a konuşan şampiyona lideri, "Geçen yıl frenlerde ve viraj girişlerinde daha güçlüydü."

"Virajları daha güvenle alabiliyordu. Bu yıl sert fren yapıyor ama artık hemen dönüş yapamıyor."

"Kendine güveni mi eksik yoksa motosiklet mi buna izin vermiyor bilmiyorum."

"Hızlanma ve son hız açısından geçen yıla göre çok daha iyi ama pistin akıcı bölümlerinde daha yavaş kalıyor." dedi.

Bautista'ya göre bu yılki şampiyonluk savaşı üç sürücü arasında geçecek.

Alvaro, "Nicolo Bulega, Toprak ve kendimi önde görüyorum."

"Bazı yarışlarda ön tarafta başka isimler de olacak ama şampiyonluk savaşı üçümüz arasında geçecek."

"Her koşulda güçlüyüz - ama her zaman bir sürpriz olabilir." dedi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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