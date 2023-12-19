Bautista: "Toprak, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"
2023 WSBK Dünya Şampiyonu Alvaro Bautista, 2024 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW ile şampiyonluk mücadelesinde olmasını bekliyor.
2023'te Alvaro Bautista ve Ducati'nin mükemmel uyumunu seyrettik, İspanyol sürücü sezon boyunca 28 yarış zaferi aldı ve bu alandaki rekoru da kırdı.
Ancak artık 2023'ün perdesi kapandı ve tüm gözler, 2024'e çevrildi. 2024 WSBK sezonu, bizi birçok açıdan yeniliklerle karşılayacak. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu BMW'ye geçecek, Jonathan Rea ise Yamaha ile yarışacak. Bunlara ek olarak sportif ve teknik kurallarda da büyük değişiklikler olacak.
Yeni kurallardan en büyüğü ise ağırlıkların dengelenecek olması. Elbette bu kuralın ana odağı Bautista'nın bu sezon çokça gündeme gelen "ağırlık avantajını" azaltmak.
Bautista WSBK gridinin en ufak sürücülerinden biri. Boyu 1.69, kilosu 60 olan Ducati sürücüsü, ağırlık anlamında Rea (70 kilo) ve Razgatlıoğlu (68 kilo) göre oldukça avantajlı bir konumda.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Bautista'nın bu kilo avantajı ona düzlüklerde, viraj çıkışlarındaki hızlanma bölgelerinde ve genel olarak lastik koruma konusunda yardımcı oluyor.
Bu yeni kural kapsamında, ortalama ağırlık 80kg olarak kabul ediliyor. Yani limit 80 kg. Eğer 80 kilogramın altındaysanız, limitle aranızdaki farkın yarısı motosikletinize ağırlık olarak ekleniyor.
Örnek verecek olursak; Bautista tüm yarış takımı ile birlikte 67kg tartılıyor, yani 80 kg olan sınırın 13kg altında. Bu farkı ikiye böleceğiz: 6.5. Yani Bautista motosikletine 6.5kg ekleyecek.
Bu durum tabii ki 38 yaşındaki sürücüyü mutlu etmiyor ve kendisi bu kuralı "Anti-Bautista" kuralı olarak niteliyor. İspanyol sürücü ayrıca daha önce rest çekmiş ve "ağırlık ekledikten sonra motosikletim tehlikeli hissettirirse yarışmam" demişti.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
GPone.com'a konuşan Bautista, bir kez daha bu kuralı eleştirdi ve şunları söyledi: "Bu yeni ağırlık kuralını çıkarttılar ki ben bu kurala katılmıyorum çünkü hafif ve küçük olmak, sadece avantaj demek değil. Küçük ve hafif olmak sadece avantaj anlamına gelmiyor, aynı zamanda lastiklerin ısınması ve yön değiştirme gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor."
"Pistteki performansı dengelemek istediklerini anlıyorum ancak bence bunu yapmanın doğru yolu bu değil."
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
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