Bautista: "Toprak, 2024'te şampiyonluk için savaşacak"

2023'te Alvaro Bautista ve Ducati'nin mükemmel uyumunu seyrettik, İspanyol sürücü sezon boyunca 28 yarış zaferi aldı ve bu alandaki rekoru da kırdı. Ancak artık 2023'ün perdesi kapandı ve tüm gözler, 2024'e çevrildi. 2024 WSBK sezonu, bizi birçok açıdan yeniliklerle karşılayacak. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu BMW'ye geçecek, Jonathan Rea ise Yamaha ile yarışacak. Bunlara ek olarak sportif ve teknik kurallarda da büyük değişiklikler olacak. Yeni kurallardan en büyüğü ise ağırlıkların dengelenecek olması. Elbette bu kuralın ana odağı Bautista'nın bu sezon çokça gündeme gelen "ağırlık avantajını" azaltmak. Bautista WSBK gridinin en ufak sürücülerinden biri. Boyu 1.69, kilosu 60 olan Ducati sürücüsü, ağırlık anlamında Rea (70 kilo) ve Razgatlıoğlu (68 kilo) göre oldukça avantajlı bir konumda.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Bautista'nın bu kilo avantajı ona düzlüklerde, viraj çıkışlarındaki hızlanma bölgelerinde ve genel olarak lastik koruma konusunda yardımcı oluyor.

Bu yeni kural kapsamında, ortalama ağırlık 80kg olarak kabul ediliyor. Yani limit 80 kg. Eğer 80 kilogramın altındaysanız, limitle aranızdaki farkın yarısı motosikletinize ağırlık olarak ekleniyor.

Örnek verecek olursak; Bautista tüm yarış takımı ile birlikte 67kg tartılıyor, yani 80 kg olan sınırın 13kg altında. Bu farkı ikiye böleceğiz: 6.5. Yani Bautista motosikletine 6.5kg ekleyecek.

Bu durum tabii ki 38 yaşındaki sürücüyü mutlu etmiyor ve kendisi bu kuralı "Anti-Bautista" kuralı olarak niteliyor. İspanyol sürücü ayrıca daha önce rest çekmiş ve "ağırlık ekledikten sonra motosikletim tehlikeli hissettirirse yarışmam" demişti.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

GPone.com'a konuşan Bautista, bir kez daha bu kuralı eleştirdi ve şunları söyledi: "Bu yeni ağırlık kuralını çıkarttılar ki ben bu kurala katılmıyorum çünkü hafif ve küçük olmak, sadece avantaj demek değil. Küçük ve hafif olmak sadece avantaj anlamına gelmiyor, aynı zamanda lastiklerin ısınması ve yön değiştirme gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor."

"Pistteki performansı dengelemek istediklerini anlıyorum ancak bence bunu yapmanın doğru yolu bu değil."

"2024'te kesinlikle daha çok zorlanacağım çünkü motosiklet üzerinde hareket ederken daha agresif olmam gerekecek. Ayrıca motosikleti durdurmak için daha çok fren mesafesine ihtiyacım olacak." yorumlarında bulundu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Bautista, ardından Toprak'ın BMW'ye geçmesi hakkında konuştu ve ekledi: "Toprak'ın BMW'ye geçme kararı bana kötü bir karar gibi gözükmedi çünkü BMW çok fazla yatırım yapıyor."

"Ayrıca, Toprak gibi bir sürücüyü takıma getirdiğiniz an bu şu anlama gelir: Şampiyonluğu hedefliyorsunuz."

"Toprak'ın BMW'deki ilk senesinden itibaren şampiyonluk için savaşmasını bekliyorum. Toprak dışında Rea da Yamaha ile olacak. Ayrıca [Bautista'nın takım arkadaşı ve son WSSP şampiyonu] Bulega'nın neler yapacağını merakla bekliyorum."