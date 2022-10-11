Bautista, tam mesafe gidilen yarışlarda daha rahat kazanabildiğini düşünüyor

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İspanya'da domine bir hafta sonu geçiren ve puan farkını 70'e çıkaran Bautista, bu hafta sonu yalnızca Pazar günkü ikinci ana yarışta galibiyete ulaşabildi. Cumartesi günkü ilk ana yarış ve Superpole yarışında ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu galip geldi.

Toprak'ın kazandığı iki yarış da tam mesafede gerçekleşmedi, nitekim ilk ana yarıştan önce World Supersport 300 mücadelesinde ciddi bir kaza gerçekleşti ve yarış önce ertelendi, sonra da 14 tura indirildi.

Yarışın kısalmasından avantaj sağlayan isim ise pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea'i mağlup eden ve galibiyete ulaşan Toprak oldu, Bautista ise 9. başladığı yarışı iyi bir yükseliş sergileyerek ikinci sırada tamamladı.

Superpole yarışını da kazanan Toprak değerli puanlar toplamaya devam etti, ancak ikinci yarışı kazanan Bautista farkın daha da kapanmasına engel oldu ve bitime toplam dokuz yarış kala 56 puan farkla liderliğini koruyor.

Hafta sonunu değerlendiren Bautista, 20 turluk son yarışta lastiklerini koruduğunu ve bunun kendisine galibiyeti getirdiğini itiraf etti.

Bautista, "[Cumartesi günkü ilk yarışta] Toprak'a ulaşmak ve zafer için mücadele etmek için yarışın son altı turuna ihtiyacım vardı. Superpole yarışında da Jonathan ve Toprak'ı geçmenin zor olabileceğini biliyordum çünkü çok hızlılardı. Bu pistte, bu koşullarda bizden biraz daha iyi olduklarını düşünüyorum."

"Çok kararlıydım ve planım onlarla birlikte kalmaktı çünkü Superpole yarışında tempolarını yakaladığım takdirde ikinci yarışta zafer mücadelesi verebilecektim."

"İkinci yarışa çok daha iyi bir yerden başladım. Normal bir start aldım ve Jonathan'a geçildim, yine de rekabetçiydim. Jonathan öndeyken Toprak onun arkasında lastik koruyordu."

"Sanırım Jonathan lastik korumakta epey zorlanıyordu, bu nedenle öne geçmeye ve tempoyu artırmaya, diğerlerinin lastiklerini bitirmesini sağlamaya karar verdim."

"Mutluyum çünkü son turlarda Toprak birkaç kez beni geçmeye çalışsa da daha fazla zorlanıyordu, bu yüzden son birkaç tur tempo anlamında geride kaldı." dedi.

Bu sezon ikinci kez kusursuz bir hafta sonu geçirmeyi hedefleyen Toprak ise liderliği Bautista'ya kaptırmasının ardından son turlarda temposu önemli ölçüde düştüğü için 2.2 saniye geride kaldı.

Temsilcimiz, "Superpole yarışında herkes sınırlarını zorluyordu çünkü yarış 10 tur, arka lastiği korumanıza gerek yok."

"Hafta sonu boyunca özellikle ilk virajda limitleri zorluyordum çünkü Alvaro beni geçtiğinde onu geçmem gerektiğini biliyordum, tüm düzlüklerde motosikleti çok hızlıydı ve bu pistte geçiş yapmak kolay değil."

"Stratejim Superpole yarışında işe yaradı ama 2. yarışta işe yaramadı. Alvaro hafta sonu boyunca gelişim kaydetti ve çok güçlü bir şekilde geri geldi. Onu geçmek kolay değildi ama kazanmak için savaşmaya devam ettim. "

"Son üç turda ön lastiklerim kilitlenmeye başladı, bu nedenle ikinciliğin yeterli olduğunu düşünmeye başladım. Her tur onu yakaladım ve her tur son virajın çıkışında, düzlüğe girilirken tekrar öne geçti; motosikleti çok hızlı." dedi.