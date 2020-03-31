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World Superbike / Haberler

Bautista: "Sözleşmemde MotoGP'ye geçiş maddesi yok"

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Bautista: "Sözleşmemde MotoGP'ye geçiş maddesi yok"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Mar 2020 06:10

Geçen yıl Dünya Superbike'da harika bir performans sergileyen Alvaro Bautista, MotoGP'ye dönme sözü verdiği için Honda'ya geçtiği haberlerini yalanladı.

2006'da Bautista, 125cc'de şampiyonluğa ulaşan Alvaro Bautista, 2010 sezonunda ilk kez MotoGP kategorisinde yer aldı ve dokuz sezon boyunca burada yarıştı.

2019 sezonunun başında MotoGP'den ayrıldı ve Aruba.it Ducati takımıyla Dünya Superbike'a geçti. İspanyol sürücü, ilk 11 yarışı kazandı ve harika bir başlangıç yaptı. Ancak sezon ilerledikçe geriye düştü ve kazalar yapmaya başladı.

Nihayetinde şampiyon Jonathan Rea oldu. Bautista ise şaşırtıcı şekilde fabrika takımıyla Superbike'a dönen Honda'dan gelen teklifi kabul etti.

Philip Island'daki ilk hafta sonu mükemmel değildi ve Bautista, iki yarışta altıncı olurken, diğerinde 16. sırada yer aldı.

Radio March ile yaptığı bir röportajda 35 yaşındaki sürücü, MotoGP'ye dönüşün sadece bir hayal olduğunu ve Honda motosikletini geliştirmeye odaklandığını söyledi.

Bautista, "Sözleşmemde Honda ile 2021'de MotoGP'ye dönüşü sağlayan bir madde yok. Ancak, ben bir Honda sürücüsüyüm. Eğer Honda beni MotoGP'de yarıştıracaksa, yapar."

"Yine de bunu yapmak son derece karmaşık olur."

"Sezon çoktan başladı ve program ertelendi. Gerçekten bunu düşünmüyorum."

"Buradaki motosikletimi rekabetçi hale getirmeye ve Honda için bir zafer elde etmeye odaklanıyorum. Sonrasında her şey netleşecek. Ancak şu anda, o kadar uzağa bakmıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Other bike , World Superbike
Pilotlar Alvaro Bautista
Takımlar Honda World Superbike Team
Editör Tomasz Kaliński

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