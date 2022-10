Bautista: "Rea hata yapmasa yarışı kazanabilirdi"

Haberi dinle

Mayıs ayından bu yana galibiyete ulaşamayan Rea, Pazar günkü Superpole yarışına çok iyi bir başlangıç yaptı ve 3. turda liderliğe yükselmesinin ardından hem Bausista'dan, hem de Toprak Razgatlıoğlu'ndan daha iyi bir tempo tutturdu.

Ancak yedinci tura girilirken hata yapan ve gerileyen Rea sonrasında hızlanmakta güçlük çekti ve mücadeleyi üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın ardından WSBK internet sitesine konuşan Bautista, Rea'in hata yapmadığı takdirde galibiyete ulaşabileceğini düşünüyor.

Bautista, "Hafta sonu boyunca Toprak ile mücadele etmek zordu çünkü bu pistte çok güçlü bir isim."

"Fakat Pazar sabahı Jonathan hem Toprak'tan, hem de benden çok daha iyiydi. Eğer 1. virajda hata yapmasaydı yarışı kazanabilirdi."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, Toprak'ın Cumartesi günkü yarışta düşmesi ve mücadeleyi puansız kapatmasının ve kendisinin de hafta sonunu iki galibiyetle noktalamasının ardından şampiyonadaki farkı 82 puana çıkartmayı başardı.

Gelecek hafta şampiyonluğu garantileme ihtimali bulunan Bautista şu anda asıl odak noktasının şampiyonluk olmadığını söylüyor.

Bautista, "Şampiyonluk hakkında düşünmediğimi söylediğimde bana inanmalısınız. İlk yarışta da düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum.

"Şu anın tadını çıkarırken neden geleceği düşüneyim ki? Her yarıştan, her virajdan, her turdan ve her mücadeleden keyif alıyorum, bu yüzden puan tablosunu düşünmeme gerek yok."

"Sadece Toprak, Jonathan ve diğer sürücülerle birlikte eğlenmek istiyorum. Ducati'mden maksimum verimi almaya çalışacağım, kendimden maksimum verimi almaya çalışacağım. Bekleyip göreceğiz." dedi.