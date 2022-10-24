Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu Sonraki / Rea, Arjantin'den hayal kırıklığı ile ayrılıyor
World Superbike / Villicum Haberler

Bautista: "Rea hata yapmasa yarışı kazanabilirdi"

Şampiyona lideri Alvaro Bautista, Superpole yarışında lider giderken hata yapan Jonathan Rea'nin temiz bir yarış çıkarması durumunda galibiyete ulaşabileceğini söylüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bautista: "Rea hata yapmasa yarışı kazanabilirdi"
Haberi dinle

Mayıs ayından bu yana galibiyete ulaşamayan Rea, Pazar günkü Superpole yarışına çok iyi bir başlangıç yaptı ve 3. turda liderliğe yükselmesinin ardından hem Bausista'dan, hem de Toprak Razgatlıoğlu'ndan daha iyi bir tempo tutturdu.

Ancak yedinci tura girilirken hata yapan ve gerileyen Rea sonrasında hızlanmakta güçlük çekti ve mücadeleyi üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın ardından WSBK internet sitesine konuşan Bautista, Rea'in hata yapmadığı takdirde galibiyete ulaşabileceğini düşünüyor.

Bautista, "Hafta sonu boyunca Toprak ile mücadele etmek zordu çünkü bu pistte çok güçlü bir isim."

"Fakat Pazar sabahı Jonathan hem Toprak'tan, hem de benden çok daha iyiydi. Eğer 1. virajda hata yapmasaydı yarışı kazanabilirdi."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, Toprak'ın Cumartesi günkü yarışta düşmesi ve mücadeleyi puansız kapatmasının ve kendisinin de hafta sonunu iki galibiyetle noktalamasının ardından şampiyonadaki farkı 82 puana çıkartmayı başardı.

Gelecek hafta şampiyonluğu garantileme ihtimali bulunan Bautista şu anda asıl odak noktasının şampiyonluk olmadığını söylüyor.

Bautista, "Şampiyonluk hakkında düşünmediğimi söylediğimde bana inanmalısınız. İlk yarışta da düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum. 

"Şu anın tadını çıkarırken neden geleceği düşüneyim ki? Her yarıştan, her virajdan, her turdan ve her mücadeleden keyif alıyorum, bu yüzden puan tablosunu düşünmeme gerek yok."

"Sadece Toprak, Jonathan ve diğer sürücülerle birlikte eğlenmek istiyorum. Ducati'mden maksimum verimi almaya çalışacağım, kendimden maksimum verimi almaya çalışacağım. Bekleyip göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu
Önceki haber

WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu
Sonraki haber

Rea, Arjantin'den hayal kırıklığı ile ayrılıyor

Rea, Arjantin'den hayal kırıklığı ile ayrılıyor
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti" Villicum
World Superbike

Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti"

Magnussen ailesi, bu yılki Gulf 12 Saat'te otomobili paylaşacak
GT

Magnussen ailesi, bu yılki Gulf 12 Saat'te otomobili paylaşacak

Moto2 yarış galibi Baldassarri, Superbike'a geçiyor
World Superbike

Moto2 yarış galibi Baldassarri, Superbike'a geçiyor

Alvaro Bautista Daha fazlası
Alvaro Bautista
Toprak ve Rea, puan durumundaki farka rağmen umutlarını kaybetmiyorlar Barselona
World Superbike

Toprak ve Rea, puan durumundaki farka rağmen umutlarını kaybetmiyorlar

Barcelona WSBK: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak podyum dışı Barselona
World Superbike

Barcelona WSBK: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak podyum dışı

Ducati, Rea'nın daha ağır ceza alması gerektiğini düşünüyor Magny-Cours
World Superbike

Ducati, Rea'nın daha ağır ceza alması gerektiğini düşünüyor

Son Haberler

Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi

Martin Brundle, Fernando Alonso'ya Amerika Birleşik Devletleri GP'de 30 saniye cezası verildikten sonra; hakemlerin pilotlara karşı sağduyulu olması gerektiğini söyledi.

Perez: "Umarım artık Red Bull dönemi başlar"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Umarım artık Red Bull dönemi başlar"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Mercedes hakimiyetine son vermelerinin ardından artık "Red Bull döneminin" başlamasını umuyor.

Ricciardo, 2023'te Haas için yarışacağını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 2023'te Haas için yarışacağını yalanladı

Haas patronu Günther Steiner, Daniel Ricciardo'yu 2023 koltuğu için kendisini aramaya davet etti, ancak Avustralyalı pilot bu teklifi kabul etmeyeceğini doğruladı.

Aston Martin: "Vettel, büyüsünü geri kazandı"
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: "Vettel, büyüsünü geri kazandı"

F1 emekliliğine sadece birkaç yarış uzakta olan Vettel, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde üst üste üçüncü ilk 10 sonucunu elde etti ve arka arkaya ikinci bir yarış için Günün Sürücüsü seçildi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.