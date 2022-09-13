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Önceki / WSBK Magny-Cours: Son yarışı Toprak kazandı; Bautista, Rea ile temas yaşayarak düştü!
World Superbike / Magny-Cours Haberler

Bautista: "Rea bana kasıtlı vurdu, diskalifiye edilmeliydi"

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Magny-Cours'ta Pazar günü gerçekleştirilen yarışta Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın kendisine kasıtlı olarak çarptığını, İngiliz sürücüye bu yüzden siyah bayrak sallanması gerektiğini söyledi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lorenza D'Adderio
, Featured writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
Bautista: "Rea bana kasıtlı vurdu, diskalifiye edilmeliydi"
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Bautista ve Rea, hafta sonunun son yarışında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun arkasında ikincilik mücadelesi veriyordu. Rea, yarışın ikinci turunda sağ yönlü virajda Bautista'nın yanına geldi ve kazaya sebep oldu.

Bautista yarış dışı kalırken Rea mücadeleye devam etti ancak suçlu bulunduğu için uzun tur cezası aldı ve damalı bayrağı 5. sırada gördü. Bu sene ikinci kez yarış dışı kalan Bautista, şampiyonadaki liderliğini sürdürse de Toprak ile arasındaki fark 30'a düştü.

Bautista, "O da benim gibi bir sonuç almalıydı yani yarışı bitirmemeliydi, siyah bayrak gösterilmeliydi. Bana göre bu daha adil olurdu ancak günün sonunda cezalara ben karar vermiyorum." 

"Bu puan ya da şampiyonlukla alakalı değil, güvenlikle alakalı bir konu. Fiziksel olarak bir tarafımı kırmadığım için şanslıydım ancak orada çakıl alana motosikletle düşseydim, bacağım dönseydi ya da kemiğim kırılsaydı ne olacaktı?"

"Bu bir sürüş hatası olsaydı, tamam herkes hata yapabilir, diğerini pist dışına itebilir, bu bir yarış kazası derdik."

"Ancak bugün kasıtlı olarak bana vurduğu açıktı. Sorun bu. Yarış kontrol bu şekilde manevraları kabul ediyorsa, bu yanlış bir şey. O, tam olarak yapmak istediği şeyi yaptı. Bu tür bir şeyi kabul edemeyeceklerini düşünüyorum." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, kazanın ardından Rea ile konuşmadığını ve bu hareketin bir şampiyona yakışmadığını söyledi.

Bautista, "Onun ne yaptığını çok iyi bildiğini düşünüyorum. Tam olarak yapmak istediği şeyi aldığını biliyor. Bu açıdan ona söyleyecek hiçbir şeyim yok."

"Ancak bu tür hareketler, bir şampiyonun yapacağı türde hareketler değil. O, birçok şampiyonluk kazandı. Onun gibi bir sürücüden böyle hareketlerin gelmesi kabul edilemez."

"Bana göre bu, onun çok hızlı, çok cesur olduğunu ancak gerçek bir şampiyon olmadığını gösteriyor çünkü şampiyonlar böyle bir şey yapmazlar." dedi.

Bautista, Rea'nın daha büyük bir ceza alması için çalışmanın kendi işi olmadığını, yarış yönetiminin sürücülerin hareketlerine göre gerekli cezaları vermesinin gerektiğini söyledi.

Bautista, "Bu tür hareketler için kimsenin yarış yönetimine gitmesi gerekmemeli. Yarış yönetimi yaşananlara bakıp kendi kendilerine 'Sen şu pilotu yarış dışı bıraktın, siyah bayrak' demeli."

"Bir hata yapabilirsiniz, kaza yaparsınız, bu tür şeyler olabilir. Ancak bugün öyle bir şey yoktu. Böyle bir durumda kendileri buna karar vermeli. Onlara 'şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız' dememeliyiz." dedi.

Rea, kaza nedeniyle özür dilese de kasıtlı bir durumun olmadığını söyledi.

Rea, "İçeri girmek istedim ancak o çizgisine geri döndü, oradaydım ve temas yaşadık."

"İçeride bu manevrayı yaparken sınırdaydım. Oraya öylesine dalmadım. Virajı dönebildim. Ne yazık ki o düştü."

"Yaşananlar nedeniyle gerçekten üzgünüm çünkü böyle bir amacım yoktu. Yaşananlar konusunda en ufak kötü niyet olmadığını söyleyebilirim çünkü diğer tarafın duyguları oldukça yoğundu ve herkes yarıştan sonra... O virajdan önce böyle bir şey yapacağımın aklımda olduğu söylendi."

"12. viraja gelmeden önce 'Pekala, şimdi bu adamı yere indireceğim' diye düşünmedim. Hayır, kesinlikle. Ben o şekilde sürüş yapmıyorum."

"İçeri daldım, motosikletimi yatırdım ve ne yazık ki temas yaşadık. Onu görüp özür dilemek ve kendi bakış açımdan neler olduğunu anlatmak için ona gittim. Onun görüşünü dinledim. Bu şekilde bu sayfayı çevirmiş olduk."

"Kasıtlı olmadığını söyleyebilirim. Benim görüşüm bu şekilde. Kaskın içerisinde yer alan kişi benim, dikkatsiz değilim. Benim görüşümü anlamanız lazım. Sizin de bu konuyla alakalı görüşünüz olabilir, herkesin olabilir."

"Bu şekilde hissetmeleri üzücü. Belki duyguları üst seviyedeydi ya da defansif olmak istediler ancak bu bir yarış." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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