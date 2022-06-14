Bautista mükemmel başlangıca rağmen temkinli

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Sezon başında Ducati'ye geri dönen Bautista oldukça iyi bir sezon geçirmekte. Bu sezon yapılan yarışların yarısında galibiyete uzanan İspanyol sürücü, Kawasaki'den Jonathan Rea'nın 36, son şampiyon Toprak'ın 79 puan önünde şampiyona liderliğini sürdürüyor.

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren diğer takımlar, teknik sorunlar ve kendi aralarındaki kazalardan etkilenirken, Bautista tüm yarışları podyumda tamamlayarak istikrarlı olduğunu da kanıtladı.

Ancak rehavete kapılmak istemeyen Bautista, bir sonraki yarış olan Donington Park'ın Ducati için "çok zor" geçeceğini ve diğer takımların onları yakalayabileceğini söyledi.

Bautista, "Acı çekme sırası bize geldiğinde hazırlıklı olmalıyız. Şu anda her şey yolunda gidiyor."

"Ama elbette acı çekeceğimiz ve buna hazırlıklı olmamız gereken bir noktaya geleceğiz. O an geldiğinde sakin kalmaya ve güçlü olmaya çalışmalıyız çünkü her şey yolundayken işler daha kolay ilerler."

"İyi bir sürücü zor zamanlarda ortaya çıkar. Örneğin Toprak geçen hafta sonu galibiyete ulaşmakta zorlansa bile çabalamaya ve denemeye devam etti, sonuç olarak Pazar günü Superpole yarışını kazandı. İyi bir sürücü ile şampiyon bir sürücü arasındaki farkın bu olduğunu düşünüyorum.

"Dolayısıyla yaşayabileceğimiz zor zamanları beklemeliyiz, çünkü er ya da geç birtakım sorunlarla karşılaşacağız ve buna hazırlıklı olmalı, paniğe kapılmamalıyız."

"Üç yıl önce de Donington'da zorlanmıştık. Motosiklet biraz değişti, dolayısıyla bu sene nelerle karşılaşabileceğimizi bilmiyorum, yine de çok zor geçeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Halen önü açık şekilde lider gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Bautista, 2019'a göre pist üstü mücadelelerinde çok daha güçlü olduğunu düşünüyor.

Bautista, "Biraz daha hızlıysam önde kalmayı tercih ederim çünkü bu durumda kendimi referans alabilirim."

"Güçlü yanım hızlanma ama aynı şekilde fren yapamıyorum çünkü önümde başka bir sürücü varken virajlarda aynı hıza çıkmam imkansız. Mücadele esnasında sürüş stilimi yansıtamıyor, bu yüzden motosikletin potansiyelini kullanamıyorum. Önüm açıkken ise kullanabiliyorum."

"Ama her halükarda Superpole'de Jonathan, öğleden sonra da Toprak ile savaşabileceğimi gösterdim. Bu alanda üç yıl öncesine göre daha güçlü hissediyorum, 2019'da diğer sürücülerle savaşmak daha zordu." dedi.