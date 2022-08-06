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Bautista: "MotoGP dedikoduları Toprak'ı etkiledi"

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP dedikodularından etkilenmiş olabileceğini düşünüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bautista: "MotoGP dedikoduları Toprak'ı etkiledi"
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Haziran ayında Aragon'da piste çıkan ve Yamaha M1 ile ilk MotoGP testini gerçekleştiren Toprak, bir süredir Yamaha fabrika takımı koltuğunun en büyük adayları arasında yer alıyor. 

Ancak Toprak'ın MotoGP'ye geçişi bu sıralar biraz zor görünüyor, nitekim Yamaha'nın kalan tek uydu takımı RNF Racing 2023 sezonundan itibaren Aprilia ile anlaştı, bu da griddeki Yamaha koltuğu sayısını ikiye düşürüyor.

RNF-Aprilia anlaşması yapılmadan önceki ilk birkaç yarışlık periyod Toprak için pek iyi geçmedi. Bu süreçte yalnızca bir Superpole yarışı kazanabilen temsilcimiz sadece bir Superpole yarışında galibiyete uzandı.

Ancak MotoGP testinin gerçekleştirilmesinin ve Yamaha kapılarının -hiç olmazsa 2023 sezonu için- kapanmasının ardından vites arttıran Toprak, Donington'da yapılan üç yarışta da galibiyete ulaşarak mücadeleye geri döndü. -bunun ardından geçtiğimiz hafta sonu Most'ta iki galibiyet daha geldi.

Uzun yıllar MotoGP'de mücadele etmiş Bautista, Toprak'ın MotoGP dedikodularından bir süreliğine etkilendiğini, ancak artık odağını tekrardan WSBK'ye verdiğini ve sezonun kalanında güçlü bir rakip olacağını söyledi.

Bautista, "Sezonun ilk yarışları onun [Toprak] pek de iyi olmadığı pistlerde gerçekleşti, ancak doğru mudur yanlış mıdır bilmesem de gelecek sezon MotoGP'ye gideceğine yönelik dedikodular da vardı, bu onun dikkatini dağıtmış olabilir."

"MotoGP'ye gideceğini düşünmese veya bu konuyu kafasından atsa bile kafasının bir köşesinde yer edinmişti." 

"Artık gelecek sezon için MotoGP'ye gitme şansı yok, o da 'odaklanmalıyım' dedi ve gaza bastı." 

“Bunun yanı sıra Donington'da çok güçlü olduğunu da belirtelim, geçen sene burada iki galibiyet elde etmişti, burası sevdiği bir pist. Ancak odaklanmış ve güçlü bir Toprak ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha takım patronu Paul Denning ise, Toprak'ın sezona formsuz başladığına yönelik iddiaları reddediyor.

Denning,"Herkes Toprak'ın sezona kötü bir başlangıç yaptığını söyleniyor. Tamam, her zaman tüm yarışları kazanmayı tercih edersiniz fakat bu her zaman gerçekleşmiyor."

"Geçtiğimiz seneye gider ve Aragon, Assen ve Estoril'deki yarışlara bakarsanız, şu anda Toprak'ın tur zamanlarının ne kadar hızlı olduğunu ve mücadeleyi daha iyi sıralarda tamamladığını görebilirsiniz."

"Tamam, bu sene Estoril'de iki yarış kazanma şansımız vardı; büyük bir kurtarış yaptığı Superpole yarışı ve Alvaro'nun onu damalı bayraktan hemen önce avladığı uzun yarış, ancak hepsi bu."

"Yine de performans anlamında bakarsanız geçtiğimiz sezona göre çok daha güçlüyüz, bunun yanı sıra diğer ikisi de [Bautista ve Rea] müthiş bir iş ortaya koymakta."

"Jonathan'ın bu sene attığı adımlardan ve takımın motosikleti daha da iyiye götürmesinden etkilendiğimi söylemeliyim."

"Alvaro'nun bazı avantajları var, sahip olduğu tüm araçları gerçekten çok ama çok iyi kullanıyor ve geçmişe göre daha sakin bir ruh halinde görünüyor." dedi.

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