Bautista: "Lastik sorunu yaşamayı beklemiyordum"

İki kez WorldSBK şampiyonu yarışı kazanmaya hazır görünüyordu ancak Alex Lowes dokuzuncu virajda Alvaro Bautista'nın etrafından dolanmadan önce.

Cesur bir hamle yapan Lowes çizgiyi ilk geçmeyi başarırken, Bautista ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Ancak birinci yarıştaki dramalar göz önüne alındığında, Bautista'nın ikinci yarıştaki podyumu ve Superpole Yarışı'ndaki dördüncülüğü kendisini şampiyona puan durumunda beşinciliğe yerleştirdi.

Bautista, "Mutluyum. Sadece bugün elde edebileceğim maksimum derece olduğunu düşündüğüm ikincilik için değil, çünkü kırmızı bayrakla birlikte gerçekten zorlu bir yarıştı."

"Durumu çok iyi idare ettim ve yarışın sonunda elimden geldiğince zorlamaya çalıştım. Ancak son üç turda bazı lastik sorunları yaşadım."

"Virajlara girmek, yatmak ve gazı açmak zordu. Ancak motosikletle ilgili hislerim her seansta gelişti ve buraya gelirken hedefim de buydu." dedi.

Bautista yarışın son bölümünde Lowes ve Andrea Locatelli tarafından geçildi ve lastik sorunu yaşayacağını öngörmediğini itiraf etti.

Bautista, "Yaşadığım sorunu yaşamayı beklemiyordum. Virajlarda yatmak ve hızlı gitmek gerçekten zordu."

"Arkamda hangi sürücünün olduğunu bilmiyordum ama beni kolayca geçmemesini bekliyordum. Özellikle o virajda değil, ondan daha kolay virajlar bekliyordum ama sol virajlarda arka lastikten dolayı artık hızlı değildim."

"Son virajda hızlı olmaya çalıştım ama sol tarafımdaydı. Gerçekten iyi bir yarış çıkardı ve sonuna kadar mücadele etti." dedi.

Bautista'nın bir sonraki durağı, WorldSBK'da geçirdiği süre boyunca hakimiyet kurduğu bir pist olan Barselona'da evindeki yarış olacak.

Bautista, Panigale V4 R ile hissiyatını geliştirmeye çalışırken, yarış hafta sonundan önce Katalan pistinde de test yapacak.

Bautista, "Test, kendim ve motosiklet üzerinde çalışmak ve daha fazla güven kazanmak için bir başka şans olacak."

"Hedefimiz bu ve sonrasında motosikletle kendimi iyi hissedersem ayarlarla ilgili bir şeyler deneyebiliriz." dedi.