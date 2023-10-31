Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

2023 WSBK sezonu geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de gerçekleştirilen yarışlarla sona erdi ve Alvaro Bautista, sezonun son hafta sonunda üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etti.

2023'te Bautista ve Ducati'nin mükemmel uyumunu seyrettik, İspanyol sürücü sezon boyunca 28 yarış zaferi aldı ve bu alandaki rekoru da kırdı. Ancak artık 2023'ün perdesi kapandı ve tüm gözler, 2024'e çevrildi. 2024 WSBK sezonu, bizi birçok açıdan yeniliklerle karşılayacak.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu BMW'ye geçecek, Jonathan Rea ise Yamaha ile yarışacak. Bunlara ek olarak sportif ve teknik kurallarda da büyük değişiklikler olacak.

Yeni kurallardan en büyüğü ise ağırlıkların dengelenecek olması. Elbette bu kuralın ana odağı Bautista'nın bu sezon çokça gündeme gelen "ağırlık avantajını" azaltmaktı.

Bautista WSBK gridinin en ufak sürücülerinden biri. Boyu 1.69, kilosu 60 olan Ducati sürücüsü, ağırlık anlamında Rea (70 kilo) ve Razgatlıoğlu (68 kilo) göre oldukça avantajlı bir konumda.

Bautista'nın bu kilo avantajı ona düzlüklerde, viraj çıkışlarındaki hızlanma bölgelerinde ve genel olarak lastik koruma konusunda yardımcı oluyor. Tabii hafif olmanın kendi dezavantajları da var -ki Bautista birazdan buna değinecek- bunu da göz ardı etmemek gerek.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Bu yeni kural kapsamında, ortalama ağırlık 80kg olarak kabul ediliyor. Yani limit 80 kg. Eğer 80 kilogramın altındaysanız, limitle aranızdaki farkın yarısı motosikletinize ağırlık olarak ekleniyor.

Örnek verecek olursak; Bautista tüm yarış takımı ile birlikte 67kg tartılıyor, yani 80 kg olan sınırın 13kg altında. Bu farkı ikiye böleceğiz: 6.5. Yani Bautista motosikletine 6.5kg ekleyecek.

Bu durum tabii ki 38 yaşındaki sürücüyü mutlu etmiyor ve kendisi bu kuralı "Anti-Bautista" kuralı olarak niteliyor.

Bautista, yine de şimdiye kadar bu konu hakkında pek demeç vermemişti ama İspanyol sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de bu konu hakkında uzunca konuştu.

Motosikletine ağırlık eklemenin tehlikeli olacağını düşünen Bautista, konuyu geniş bir şekilde ele aldı.

"Hafif olmak bir dezavantaj"

"2024 için birçok yeni kural geldi ve bence bunlar doğru kurallar değiller."

"Yarış motosikleti sürerken hafif olmak -bu kuralın öncesinde de- bir sorundu, dezavantajdı çünkü yarış motosikletleri altınızda çok fazla hareket ediyor ve motosikleti tutmak için güce ihtiyacınız var. Motosiklet ağırlaştığında bunu yapmak ve motosikleti kontrol etmek benim için daha da zor olacak."

"MotoGP'de [Dani] Pedrosa'ya bakın. Herkes Pedrosa hafif olduğu için zorlanıyor diyordu. Pedrosa daha hafifti, güçsüzdü ve motosiklet çok ağırdı ve hızlıydı. Pedrosa'nın daha çok çalışması gerekiyordu, viraj çıkışlarında sendelediği anlar oluyordu ve tüm koşullarda hızlı olması daha zordu."

"Bu yüzden Pedrosa'nın hafif olması bir dezavantaj olarak görülüyordu. Son iki yılda ise bir şeyler oldu ve bir anda bu konudaki görüş değişti. Hafif olmak özellikle de SBK'da bir avantaj olarak görülüyor."

"Yeni kurallar bana sadece dezavantaj olarak dönecekler, iki kat daha fazla çalışmam gerekecek."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

"Gerektiğinden fazla tehlikeli olursa yarışmam"

"Motosikletime ağırlık eklemek ne güvenli ne de doğru. Sonuçta kendime daha fazla kilo ekleyemem, kilo alamam. Şu anda zaten istediğim kadar yiyorum, bir sınırlamam yok. Yani birkaç kilo birden alamam."

"Bu yüzden motosikleti ağırlaştırmayı deneyeceğiz ama dürüst olmam gerekirse, ben yarışmaktan zevk aldığım ve motosiklette güvende hissettiğim için buradayım. Eğer motosikleti ağırlık ekleyip denedikten sonra durumun gerekenden fazla tehlikeli olduğunu düşünürsem, evde kalırım. Bu benim için çok açık."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

"Elbette yeni kuralları deneyeceğim, motosikleti ağırlık ile deneyeceğim ama çok daha tehlikeli olacak. Motosiklet ağırlaştığında daha çok hareket edecek, kontrolü zorlaşacak. Ayrıca kaza yaparsam da daha çok alana ihtiyaç olacak. Her açıdan daha tehlikeli olacak."

"Bu ağırlık kuralına 'Anti-Bautista kuralı' demek istemiyorum ama günün sonunda, bu kuralı beni durdurmak için oluşturdular."

Ağırlık sınırı neden 80kg olarak belirlendi?

Bautista'nın anlam veremediği konulardan biri, ağırlık sınırının 80kg olarak belirlenmesi. İspanyol sürücüye göre bu rakam çok fazla ve ona göre, bu hesaplama MotoGP gridinde yapılsaydı rakam çok daha düşük çıkardı.

"Ağırlık sınırı ya da ortalama ağırlık neden 80kg olarak seçildi?"

"Bu limitin yüksekliği yüzünden motosiklete 6-7 kg eklemek zorundayım. MotoGP'de bu ortalamayı alsanız 80 kilograma asla ulaşamazsınız çünkü SBK'da yarışan çok fazla 'büyük' sürücü var."

"Benim vücudumu onlarla eşitleyemezsiniz. Normal bir motosiklet sürücüsünün fiziği, bu serideki büyük yarışçılardan ziyade benimkine yakın oluyor."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati

"Redding, kuralları beğenmiyorsa evde kalabilir"

Enteresan bir şekilde, griddeki en ağır ve fizikli sürücülerden Scott Redding de yeni kurallardan pek memnun değil.

Bautista, kendisinin hafif olmasını sürekli olarak eleştiren Redding'e sert yanıt verdi: "Redding mutlu değilse evde kalabilir. Ben de mutlu değilim."

"Ancak bir şey çok net: Pist dışında ağlayarak, pist üstünde sıkı çalışarak kazanacağınızdan daha fazlasını kazanabiliyorsunuz. Gerçek bu."