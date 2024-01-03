Bautista: "Kimse Ducati ile benim kadar çok yarış kazanamadı"

Alvaro Bautista, bu yıl Jerez'de gerçekleştirilen final yarışlarını kazanarak 2023 Dünya Superbike Şampiyonu oldu.

Zaferlerinin birçoğunu, Yamaha ile elinden geleni yapan ve kişisel anlamda çok iyi performans sergileyen Toprak Razgatlıoğlu'na karşı elde etti.

Ducati'nin yıldızı, 27 galibiyetle 2023 sezonunun öne çıkan sürücüsü oldu ve bu süreçte bir rekora da imza attı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda beş yıl geçiren ve artık 39 yaşında olan, Bautista bu süreçte 59 galibiyet elde etti, bu sayede İtalyan üreticiyle en çok yarış kazanan isim olan Carl Fogarty'yi de geride bıraktı.

2019'dan beri Dünya Superbike Şampiyonası'nda superpole sisteminin uygulandığını unutmamak gerekiyor, bu da Bautista'nın daha fazla zafer şansı olduğu anlamına geliyor.

Speedweek'e konuşan Bautista, "En çok zafer kazanan Ducati sürücüsü benim."

"İster MotoGP ister Dünya Superbike Şampiyonası'nda olsun, hiçbir Ducati sürücüsü -benden- daha fazla yarış kazanamadı. Yani şimdiden tarih yazdım."

"Ancak herkes şampiyonlukların, yarış galibiyetlerinden daha önemli olduğunu bilir."

"Yarış galibiyetleri güzeldir ama şampiyonluk kazanmak çok daha güzeldir."

"Bu yüzden çok mutluyum, Ducati'mde kendimi harika hissediyorum."

"Her zaman rekorların benim için emekli olduktan sonra önemli olacağını söylerim. Hâlâ ilerliyorum ve başarılara yenilerini eklemeyi umuyorum." dedi.