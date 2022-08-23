Bautista: "Kilom nedeniyle birçok dezavantaja sahibim"

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Ducati'ye dönmesiyle birlikte yeniden şampiyonluk mücadelesine ortak olan Bautista, son aylarda BMW sürücüsü Scott Redding'in başlattığı bir boy tartışmasının merkezindeki isim.

İki senelik Ducati macerasının ardından koltuğunu Bautista'ya kaybeden Redding, İspanyol sürücünün kısa boylu olması nedeniyle avantaj kazandığını iddia etmiş ve kendisinin Toprak Razgatlıoğlu-Jonathan Rea seviyesinde olmadığını öne sürmüştü.

1.69 boyunda ve 60 kilo ağırlığında olan Bautista, WSBK gridindeki en ufak sürücülerden birisi, bu da kendisine düzlüklerde ciddi bir avantaj sağlıyor; İspanyol sürücü, en rahat hızlanabilen motosikletlerden biri olan Ducati Panigale V4 R'den maksimum seviyede faydalanabiliyor.

Ancak İspanyol sürücü, rakiplerinin resmin sadece bir kısmını gördüğünü ve üst düzey bir motosiklet şampiyonasında minimum ağırlık şartı koymanın yanlış olacağını düşünüyor.

Motorsport Almanya'ya konuşan Bautista, Redding'in düşünceleri hakkında, "Bence bu aptalca bir yorum. Elbette kilom sayesinde bazı avantajlara sahibim, ama dezavantajlarım da var."

"Bu tür bir motosikletin tüm gücünü kullanmıyorum, birçok yerde motosikleti serbest bırakmam gerekiyor."

"Ayrıca MotoGP'de, daha az ağırlıkla avantaj elde edeceğinizi düşünmek aptalca bir şey çünkü bazı avantajlarınız olduğu kadar dezavantajlarınız da var. Sonuçta ortada olan şey her şeyin bir kombinasyonu."

"Burada ve MotoGP'de minimum ağırlık sınırının gerekli olduğunu düşünmüyorum. Alt kategoriler için evet, ağırlık koymak daha kolay veya daha adil."

"Ama bu tür bir bisiklette bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum, mesele daha çok Redding'in başarısızlığı için bir sebep araması gibi. 'Hızlı değilim ama bir sebebim var, daha kiloluyum!". Fakat kendisinin yavaş olmasının ana nedeni bu değil.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zayıflıklarının farkında olduğunu söyleyen 37 yaşındaki sürücü, bu sayede pistin diğer kısımlarındaki dezavantajlarını kapatmaya çalıştığını vurguladı.

Bautista, "Söylediğim gibi, düzlüklerde [en yüksek hız avantajımı görmek] çok kolay, ama motosikleti hareket ettirmek, çizgiye girmek ve yön değiştirmek için ne kadar [ne kadar] stres yapmam gerektiğini göremiyorsunuz."

"Ayrıca virajlardan çıkarken motosikletin ön tarafının yön değiştirmesi daha zor, bunun için ekstra ağırlık vermem gerekiyor. Herhangi bir sıkıntıda öne veya arkaya koyacak daha az ağırlığım var."

"Lastikleri daha az zorlayabiliyorum ve bariz bir avantajım yokken lastik ısıtamıyorum, dediğim gibi dezavantajım fazla, ancak bunu telafi etmeye ve avantajlarımı kullanmaya çalışıyorum."

“Sonuçta, sahip olduğum sorunları veya kilomla ilgili dezavantajı televizyonda görmek daha zor. Ancak motosikletten ve motosikletin nasıl çalıştığını anlayan insanlar, düşük kilomla ilgili sorunlarımı anlıyorlar." dedi.