Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
World Superbike Phillip Island

Bautista: "Kaza yapmasam podyuma çıkabilirdim"

Alvaro Bautista, WorldSBK ilk yarışında gerilerde başlamasına rağmen iyi start aldı ancak yaptığı kazanın ardından gerilere düştü Bautista kaza yapmasa podyumun mümkün olabileceğini söyledi.

Burak Yasul
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Gold and Goose / Motorsport Images

Kötü geçen sıralama turlarının ardından WorldSBK şampiyonu Alvaro Bautista müthiş bir başlangıç yaparak birinci viraja gelindiğinde dokuzuncu sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Ancak Bautista, Nicolo Bulega ve Toprak Razgatlıoğlu tarafından geçilince kısa sürede yerini kaybetti.

Ancak Bautista'nın sorunları Sam Lowes tarafından sıkıştırılmasından sonra başladı.

İki kez dünya şampiyonu olan Bautista sonuç olarak onuncu sıraya geriledi ve Jonathan Rea'yı hızlı bir şekilde geçmesine rağmen, Axel Bassani'yi geçmeye çalışırken onuncu virajda kaza yapınca Bautista'nın yarıştaki yükselişi burada sona erdi.

Bautista, "Sezona hayal ettiğim gibi bir başlangıç yapamadım. Ama olabilirdi. Üçüncü çizgiden gerçekten iyi bir başlangıç yaptım ve ikinci sırayı aldım."

"O anda liderliği almak ve hızımı arttırmak için biraz daha şansım vardı. Ama orada kalmaya karar verdim ve bu çılgıncaydı çünkü grupta çok sayıda sürücü vardı. Çok sayıda temas vardı ve üçüncü turda Sam [Lowes] bana dokundu ve beni dokuzuncu virajın dışına çıkardı."

"Çok fazla yer kaybettim ve yerleri geri kazanmaya çalışırken onuncu virajda kaza yaptım. Hiçbir şey yapamadım." dedi.

Bautista yarış sonunda çizgiyi 15. sırada geçti ve hasara rağmen etkileyici hızının bir sonucu olarak bir puan kazandı.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak kendisine ne elde edebileceği sorulduğunda Bautista podyumun mümkün olabileceğini söyledi.

Bautista, "Bilmiyorum çünkü grupta birçok sürücü vardı. Sabah tempo konusunda iyi bir his vardı içimde."

"Bence podyum için mücadele etmek mümkündü ama kaza yaptım, bu yüzden mümkün olup olmaması önemli değil."

"Gerçek şu ki kaza yaptım ve yarın motosiklete daha fazla güvenmek ve ileriye doğru bir adım daha atmak için başka bir günümüz var." dedi.

Takım arkadaşı Nicolo Bulega kazanmaya devam ederken, Bautista'nın da aynı şeyi yapma potansiyeli var.

Ancak İspanyol pilot pazar günkü çifte yarışa hiçbir beklentisi olmadan giriyor.

Bautista, "Hiçbir şey bekleyemezsiniz. Damalı bayrağı görene kadar yarışlarda her şey olabilir."

"Aynı başlangıcı yapmaya çalışacağım çünkü dokuzunculuktan ikinciliğe çıkmak hayatımdaki en iyi başlangıçlardan biriydi. Bugün pek çok sürücüyü geçmekten keyif aldım."

"Yarın için bir beklentim yok." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Supersport Phillip Island: 1. yarışta zafer Montella'nın, Bahattin 6.

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

World Superbike
Phillip Island

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim" Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Collins: "Ferrari'nin motor kapağında yaptığı çalışmalar dikkat çekici"

Collins: "Ferrari'nin motor kapağında yaptığı çalışmalar dikkat çekici"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Collins: "Ferrari'nin motor kapağında yaptığı çalışmalar dikkat çekici" Collins: "Ferrari'nin motor kapağında yaptığı çalışmalar dikkat çekici"

Son Haberler

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

F1 Formula 1

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım" Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

SBK World Superbike
Phillip Island

Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim" Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Komatsu: "Araç, geçen yılkinden çok daha iyi"

Komatsu: "Araç, geçen yılkinden çok daha iyi"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Komatsu: "Araç, geçen yılkinden çok daha iyi" Komatsu: "Araç, geçen yılkinden çok daha iyi"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye