Bautista: "Kaza yapmasam podyuma çıkabilirdim"

Kötü geçen sıralama turlarının ardından WorldSBK şampiyonu Alvaro Bautista müthiş bir başlangıç yaparak birinci viraja gelindiğinde dokuzuncu sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Ancak Bautista, Nicolo Bulega ve Toprak Razgatlıoğlu tarafından geçilince kısa sürede yerini kaybetti.

Ancak Bautista'nın sorunları Sam Lowes tarafından sıkıştırılmasından sonra başladı.

İki kez dünya şampiyonu olan Bautista sonuç olarak onuncu sıraya geriledi ve Jonathan Rea'yı hızlı bir şekilde geçmesine rağmen, Axel Bassani'yi geçmeye çalışırken onuncu virajda kaza yapınca Bautista'nın yarıştaki yükselişi burada sona erdi.

Bautista, "Sezona hayal ettiğim gibi bir başlangıç yapamadım. Ama olabilirdi. Üçüncü çizgiden gerçekten iyi bir başlangıç yaptım ve ikinci sırayı aldım."

"O anda liderliği almak ve hızımı arttırmak için biraz daha şansım vardı. Ama orada kalmaya karar verdim ve bu çılgıncaydı çünkü grupta çok sayıda sürücü vardı. Çok sayıda temas vardı ve üçüncü turda Sam [Lowes] bana dokundu ve beni dokuzuncu virajın dışına çıkardı."

"Çok fazla yer kaybettim ve yerleri geri kazanmaya çalışırken onuncu virajda kaza yaptım. Hiçbir şey yapamadım." dedi.

Bautista yarış sonunda çizgiyi 15. sırada geçti ve hasara rağmen etkileyici hızının bir sonucu olarak bir puan kazandı.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak kendisine ne elde edebileceği sorulduğunda Bautista podyumun mümkün olabileceğini söyledi.

Bautista, "Bilmiyorum çünkü grupta birçok sürücü vardı. Sabah tempo konusunda iyi bir his vardı içimde."

"Bence podyum için mücadele etmek mümkündü ama kaza yaptım, bu yüzden mümkün olup olmaması önemli değil."

"Gerçek şu ki kaza yaptım ve yarın motosiklete daha fazla güvenmek ve ileriye doğru bir adım daha atmak için başka bir günümüz var." dedi.

Takım arkadaşı Nicolo Bulega kazanmaya devam ederken, Bautista'nın da aynı şeyi yapma potansiyeli var.

Ancak İspanyol pilot pazar günkü çifte yarışa hiçbir beklentisi olmadan giriyor.

Bautista, "Hiçbir şey bekleyemezsiniz. Damalı bayrağı görene kadar yarışlarda her şey olabilir."

"Aynı başlangıcı yapmaya çalışacağım çünkü dokuzunculuktan ikinciliğe çıkmak hayatımdaki en iyi başlangıçlardan biriydi. Bugün pek çok sürücüyü geçmekten keyif aldım."

"Yarın için bir beklentim yok." dedi.