Bautista: "Kawasaki Superbike'a MotoGP gibi yaklaşıyor"

Honda sürücüsü Bautista, geçen hafta Jerez'de gerçekleştirilen sezon sonrası testlere katılmıştı. Kawasaki, Yamaha ve Honda'nın katıldığı testlerde son senelerin yenilmez ekibi Kawasaki, 2021 için tamamen yenilenmiş ZX-10RR motosikletini piste çıkardı. Yeni motosikletin motoru yenilenirken, aynı zamanda ön taraf radikal bir şekilde yenilendi.

Jonathan Rea, 2021 motosikletiyle testleri Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun yarım saniye önünde lider tamamladı.

Kawasaki'nin bu kararı sorulduğunda Bautista, "Motosiklet iyi çalışırken neden değiştirirsiniz? Kazanmaya devam ediyorlar, bu açıdan neden değiştirdiler?"

"Buranın Superbike olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu onlar için MotoGP motosikleti gibi çünkü başka bir şampiyonada mücadele etmiyorlar, bu yüzden tüm çabalarını bu şampiyonada sergiliyorlar. Motosiklet normal görünüyor olabilir ancak içerisi gizemli." dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jerez'e toplam 11 sürücü katıldı ve Bautista o testleri takım arkadaşı Leon Haslam'ın 3 sıra arkasında 8. sırada tamamladı.

Honda CBR1000RR-R ile ikinci sezonunu geçirecek olan İspanyol sürücü, farklı ayarlarda bazı iyi noktaların olduğunu söyledi ancak kötü noktaların olduğunu da kabul etti.

Bautista, "Bu seneki motosiklet çok yeniydi, umarım gelecek sene için daha normal bir temele sahip oluruz, kış dönemine daha iyi bir şekilde başlarız."

" Geçen seneye geç başlamasak bile COVID nedeniyle kısıtlı bir zamanda başlamış olabiliriz. Temel bir ayar için daha fazla test yapamadık." dedi.

Honda'nın Japonya'daki mühendislerinden hangi alanlarda değişiklik istediğinin sorulması üzerine Bautista, "Arka tarafın daha iyi yol tutmasını, motosikletin daha iyi dönmesini, elektronik tarafını biraz iyileştirmelerini, motor frenini ve güç dağılımını daha iyi hale getirmelerini isterim."

"Bu testlerde bazı ayar değişiklikleri yaptık. Olumlu ve olumsuz bazı şeyler bulduk. Artık verilere sahipler ve onlara neler istediğimi ifade ediyorum. Tüm iyi şeyleri bir araya getirmek için çalışmak zorundalar." dedi.