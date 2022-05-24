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Bautista: "İnsanlar Ducati'yi roket sanıyor"

Alvaro Bautista, Ducati'nin düzlük hızı dolayısıyla yanlış yorumlandığını, motosiklette halen birçok eksik nokta olduğunu söylüyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Altay Gök
Bautista: "İnsanlar Ducati'yi roket sanıyor"
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Bautista, sezonun ilk üç yarışının ardından Jonathan Rea karşısında 17 puan farkla şampiyona liderliğini sürdürürken, Ducati de üreticiler şampiyonasında Kawasaki'nin önünde yer alıyor.

Assen'deki son yarışta Rea ve Toprak Razgatlıoğlu arasındaki bir kaza Bautista'nın avantaj kazanmasını sağladı, ancak hem o hem de Ducati 2022 sezonunda hızlı olacaklarını kanıtladılar.

Özellikle Ducati, bu yıl düzlüklerde hem Kawasaki ZX-10RR hem de Yamaha R1'den daha hızlı olmaya devam ederken, Bautista da frenajın önemli olduğu ilk virajda hem Rea, hem de Toprak'tan belirgin şekilde daha iyiydi.

Ancak İspanyol pilot, Pazar günkü ikinci yarışın son turunda Rea'ya geçildiği 9-10. virajlar da dahil olmak üzere düşük hızlı virajlarda Ducati'nin ne kadar zorlandığının gözden kaçmaması gerektiğini düşünüyor.

Cumartesi günkü ilk yarışı kazanan Bautista, "Düzlükte oldukça hızlı olduğumuzu görmek kolay ama turun geri kalanında karşılaştığım sorunları görmüyorsunuz." 

“Örneğin 8, 9, 11, 12 virajlı sektörde Toprak ve Jonathan'a kıyasla zaman kaybediyordum. O sektörde zamanımı geliştiremiyordum çünkü motosiklet diğer noktalarda güçlü olsa da mini sektörlerde ve yavaş virajlarda o kadar güçlü değiliz."

"Ama dışarıdan bakarsanız, bu iyi olmayan bir sürücünün motosiklet yüzünden yarışlar kazandığını söyleyebilirsiniz, çünkü sadece düzlük hızını görebiliyorsunuz. Fakat yavaş virajlarda motosikletle savaşmak zorundayım."

"Ancak her durumda güçlü olduğumuz noktalar var, olumsuz noktaları ise iyileştirmemiz gerekiyor. İnsanların motosikletimi roket falan sanması benim için sorun değil. Gerçeği, hislerimi ve diğerlerinden daha hızlı olabileceğim yerleri biliyorum." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'yi geride tutan sorunları açıklayan Bautista, Panigale V4 R'nin viraj içindeki hızını ve dönüşlerde yön değiştirirken kazanılacak zamanı iyileştirmek için alana sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak, Ducati'nin şu anda güçlü olduğu alanları tehlikeye atabilecek herhangi bir değişiklik yapılmaması konusunda da takımı uyarıyor.

Bautista, "Bence viraj içleri gibi geliştirmemiz gereken bazı alanlarımız var. Frene ve gaza gerek duymadan da motosikletin biraz daha iyi dönmesi gerek."

"Ayrıca yön değişiminde motosikletin çizgilerde biraz daha hassas ve hızlı olması gerekiyor çünkü şu anda motosiklet ağır değil ama çok yavaş."

"Bence motosiklet virajlarda diğerleri kadar iyi olmadığı için sürekli zaman kaybediyoruz."

"Ancak diğer tarafta kuru zeminde çok iyi bir çekişe sahibiz ve bazı virajlarda çok hızlıyız."

"Yavaş olduğumuz bu alanı geliştirmek zor ama bunun için çalışıyoruz, kolay bir iş değil. Sadece bu alanları geliştirirken zaman kaybetmek istemiyoruz, garip şeyler yapmamak için çabalıyoruz." dedi.

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