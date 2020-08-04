World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Jerez / Son dakika

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”

paylaşım
yorumlar
Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Ağu 2020 18:05

Honda WSBK sürücüsü Alvaro Bautista, yeni Fireblade motosikletinin viraj performansı sıkıntılarını çözmek için takımın yeni parçalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir Honda sürücüsü olarak ikinci WSBK hafta sonuna çıkan Bautista cumartesi günkü yarışta yedinci, pazar günkü ikinci yarışta ise sekizinci oldu.

Eski MotoGP sürücüsü, CBR1000RR-R motosikletinin ön tarafında zorlandığını ve pazar sabahındaki Superpole yarışı öncesinde sorunları azaltmayı amaçlayan ayar değişikliklerinin diğer alanlarda sorun yarattığını söyledi.

Bautista, “Superpole yarışında, motosikletin ön tarafındaki sorunu çözmek için farklı bir ayar yaptık. Ancak işe yaramadı.”

“Sorun, ön taraftaki yol tutuşu kaybetmemiz ve dönüşler. Bu alanda sabah biraz geliştik, ancak frenleme ve hızlanmada geriledik. Sonuç olarak, çözümler bulmak yerine daha çok sorun oldu.”

“İkinci yarış için, frenlemeyi ve arka taraftaki yol tutuşu geliştirmek için geri adım attık. Ancak ön taraftaki hissiyat aynıydı, motosikleti döndürmek zordu. Neredeyse her turda ve her virajda ön lastiği kaybediyordum. Sonuç olarak istediğim kadar zorlayamadım.”

“Her durumda, nerede iyileşmemiz gerektiği açık. Bu yüzden bu önemli. Sorunun nerede olduğunu biliyoruz ve bir çözüm bulmalıyız.” dedi.

 

Sorunun, yeni parçalar olmadan çözülüp çözülemeyeceği sorulduğunda Bautista, “Eğer yeni parçalar gelirse, daha erken bir çözüm bulabiliriz. Ancak şu anda yarışlar arasında fazla süre olmadığı için, hızlı bir çözüm bulmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum.”

“Bu nedenle sorunu çözmek için ayarlarla oynuyoruz, ancak bir tarafta kazanırken diğer tarafta kaybediyorsunuz. Bir uzlaşma bulmak zor. Mevcut parçalarla bir çözüm bulmak zor.” dedi.

Bautista şu anda sürücüler şampiyonasında 37 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Leon Haslam ise 28 puanda.

Portimao’nun muhtemelen Honda için Jerez’den daha zorlu geçeceğini düşünen eski 125cc şampiyonu sürücü, kış testlerinde Portekiz’deki pistte gösterdikleri zayıf performansı geliştirirlerse memnun olacağını söyledi.

Bautista, “Sıcaklık Jerez’e göre düşük olsa bile, yükselti değişiklikleriyle beraber zorlu bir pist. Ayrıca daha tümsekli ve bu yüzden motosikletler daha dengesiz.”

“Her şekilde, burada kış testlerinde sahip olduğumuz hissiyatı geliştirmeyi deneyeceğiz, ki o zaman bu korkunçtu. Eğer testlere göre ileriye doğru bir adım atarsak mutlu olacağım.” dedi.

Alvaro Bautista, Team HRC

Alvaro Bautista, Team HRC

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

Önceki haber

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Pilotlar Alvaro Bautista
Takımlar Honda World Superbike Team
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Bottas, Britanya GP gibi puansız yarışlar geçirme lüksünün olmadığını söyledi

Renault-Racing Point davası çarşamba günü görülebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Renault-Racing Point davası çarşamba günü görülebilir

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
World Superbike World Superbike / Son dakika
2s

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş

Racing Point, Perez'in geri dönüşünden hâlâ habersiz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Perez'in geri dönüşünden hâlâ habersiz

Son Haberler

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”
SBK World Superbike / Son dakika
1s

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
SBK World Superbike / Son dakika
2s

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

Rea, Kawasaki’deki en kötü sonucunu “unutmaya çalışacak”
SBK World Superbike / Son dakika

Rea, Kawasaki’deki en kötü sonucunu “unutmaya çalışacak”

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk zaferini aldı!
SBK World Superbike / Yarış raporu

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk zaferini aldı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

2
Formula 1

Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"

1s
3
Formula 1

Pirelli: "Lastiklerin patlamasına uzun sürüşler sebep oldu"

4
Formula 1

Racing Point'in asıl potansiyelinin sadece "bir kısmı" görülmüş

5
Formula 1

F1, Imola’daki iki günlük hafta sonu formatını açıkladı

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Son Haberler

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”
SBK

Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"
SBK

Razgatlıoğlu: "10. sıradan başlayıp 3. olmak iyi bir sonuçtu"

Rea, Kawasaki’deki en kötü sonucunu “unutmaya çalışacak”
SBK

Rea, Kawasaki’deki en kötü sonucunu “unutmaya çalışacak”

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk zaferini aldı!
SBK

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk zaferini aldı!

Jerez Supersport: Locatelli iki yarışı da kazandı, Can iyi puanlar topladı
SBK

Jerez Supersport: Locatelli iki yarışı da kazandı, Can iyi puanlar topladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.