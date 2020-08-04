Bautista: “Honda’nın yeni parçalara ihtiyacı var”

Bir Honda sürücüsü olarak ikinci WSBK hafta sonuna çıkan Bautista cumartesi günkü yarışta yedinci, pazar günkü ikinci yarışta ise sekizinci oldu.

Eski MotoGP sürücüsü, CBR1000RR-R motosikletinin ön tarafında zorlandığını ve pazar sabahındaki Superpole yarışı öncesinde sorunları azaltmayı amaçlayan ayar değişikliklerinin diğer alanlarda sorun yarattığını söyledi.

Bautista, “Superpole yarışında, motosikletin ön tarafındaki sorunu çözmek için farklı bir ayar yaptık. Ancak işe yaramadı.”

“Sorun, ön taraftaki yol tutuşu kaybetmemiz ve dönüşler. Bu alanda sabah biraz geliştik, ancak frenleme ve hızlanmada geriledik. Sonuç olarak, çözümler bulmak yerine daha çok sorun oldu.”

“İkinci yarış için, frenlemeyi ve arka taraftaki yol tutuşu geliştirmek için geri adım attık. Ancak ön taraftaki hissiyat aynıydı, motosikleti döndürmek zordu. Neredeyse her turda ve her virajda ön lastiği kaybediyordum. Sonuç olarak istediğim kadar zorlayamadım.”

“Her durumda, nerede iyileşmemiz gerektiği açık. Bu yüzden bu önemli. Sorunun nerede olduğunu biliyoruz ve bir çözüm bulmalıyız.” dedi.

Sorunun, yeni parçalar olmadan çözülüp çözülemeyeceği sorulduğunda Bautista, “Eğer yeni parçalar gelirse, daha erken bir çözüm bulabiliriz. Ancak şu anda yarışlar arasında fazla süre olmadığı için, hızlı bir çözüm bulmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum.”

“Bu nedenle sorunu çözmek için ayarlarla oynuyoruz, ancak bir tarafta kazanırken diğer tarafta kaybediyorsunuz. Bir uzlaşma bulmak zor. Mevcut parçalarla bir çözüm bulmak zor.” dedi.

Bautista şu anda sürücüler şampiyonasında 37 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Leon Haslam ise 28 puanda.

Portimao’nun muhtemelen Honda için Jerez’den daha zorlu geçeceğini düşünen eski 125cc şampiyonu sürücü, kış testlerinde Portekiz’deki pistte gösterdikleri zayıf performansı geliştirirlerse memnun olacağını söyledi.

Bautista, “Sıcaklık Jerez’e göre düşük olsa bile, yükselti değişiklikleriyle beraber zorlu bir pist. Ayrıca daha tümsekli ve bu yüzden motosikletler daha dengesiz.”

“Her şekilde, burada kış testlerinde sahip olduğumuz hissiyatı geliştirmeyi deneyeceğiz, ki o zaman bu korkunçtu. Eğer testlere göre ileriye doğru bir adım atarsak mutlu olacağım.” dedi.