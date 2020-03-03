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World Superbike / Phillip Island / Son dakika

Bautista: “Honda’nın çok gelişmesi gerekiyor”

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Bautista: “Honda’nın çok gelişmesi gerekiyor”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Mar 2020 08:15

Alvaro Bautista, Dünya Superbike sezonunun ilk hafta sonundan sonra Honda CBR1000RR motosikletinin çok gelişmesi gerektiğini söyledi.

2019’da Althea ve Moriwaki takımlarına motosiklet sağlayan Honda, bu sene Team HRC adı altında yeni bir takım olarak yeni bir motosiklet ile Dünya Superbike gridine katıldı.

Takımın Phillip Island’daki en iyi sonucunu, cumartesi günkü açılış yarışında beşinci olan Leon Haslam aldı, Bautista ise aynı yarışta altıncı oldu.

Bautista, Super Pole yarışında kaza yapmasının ardından hafta sonunun son yarışına en arkadan başlamasına rağmen yine altıncı olmayı başardı.

Kaza hakkında konuşan İspanyol sürücü, “Bu üzücü, çünkü bu şartlarda ilk beşte olabilirdim. Motosikletteki hissiyatım gelişti, cumartesi gününe göre bazı değişiklikler yaptık ve motosiklette daha rahat hissettim.”

“Bizim için olumlu bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Öndeki sürücülerden çok uzakta değildik. Ancak çok gelişmemiz gerekiyor. Bir temel oluşturduk ve şimdi motosiklet üzerinde çalışmalı ve önümüzdeki yarışlarda gelişmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Bautista, pazar günündeki yüksek sıcaklıkların Honda’nın işini zorlaştırdığını, ancak yavaş yarış temposu sayesinde liderlerle kalabildiğini söyledi.

“Cumartesi günü öndeki grupla kalabiliyordum, sadece diğer sürücüleri geçerken zaman kaybettim. Pazar günü ise ön gruptaydım ancak tur zamanları gerçekten yavaştı.”

“Yani ön grupta olmak kolaydı. Ancak aynı zamanda bu koşullarda, özellikle de mükemmel olmayan motosikletimizle, değişken şartlara göre daha çok zorlanıyoruz.”

“Ancak yine de ön grubu görmek olumluydu.”

İlk yarıştaki beşinciliğinden sonra Super Pole yarışında sekizinci olan Haslam ise, son yarışta Michael Ruben Rinaldi’ye çarptıktan sonra 12. olabildi.

Haslam, “Yaptığım hata, son yarıştaki kazaya neden oldu. Bu hafta sonundaki sonuçlardan biraz hayal kırıklığına uğradım, çünkü podyumda olacak hıza sahip olduğumuzu düşünüyorum.”

“Ancak hepimiz, bu pistte her şeyi bir araya getirmenin, lastiği korumanın, motoru yönetmenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve bunları bugün yaptığımızı düşünüyorum. Elbette kullanabileceğimiz bir referans da yoktu.”

“İlk yarışta, bitime dört kalana kadar ön gruptaydık. Yani hafta sonunda olumlu şeyler de vardı, ancak pazar günü daha zorluydu. Hızımızdan oldukça memnunum, ancak bunu daha iyi yönetmemiz gerekiyor.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Phillip Island
Pilotlar Alvaro Bautista , Leon Haslam
Takımlar Honda World Superbike Team
Editör Jamie Klein

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