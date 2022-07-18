Bautista: "Donington performansımız, hem beni, hem garajdakileri şaşırttı"

Haberi dinle

Donington, uzun bir süredir Ducati'nin epey zorlandığı bir pist olarak karşımıza çıkmakta. İtalyan takım, bu pistteki son galibiyetini 2011'de, eski şampiyonları Carlos Checa ile elde etmişti.

Bu sezon çok daha rekabetçi bir görünüm çizen Ducati'de bu kez ise sorun sürücü taraflıydı. Cumartesi günü düzenlenen İlk yarışta ciddi bir hata yapan ve yarışa veda eden Bautista, bu sezon ilk kez yarış dışı kaldı ve Jonathan Rea-Toprak Razgatlıoğlu ikilisine ciddi puanlar kaybetti.

Pazar günü ise işler çok daha iyiye gitti. Tüm yarış podyum mücadelesi veren Bautista, sıkı bir mücadelenin ardından bitime altı tur kala Rea'yı geçti ve yarışı ikinci sırada tamamlayarak hasarı biraz olsun azaltmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Bautista, Cumartesi yaptığı kazanın ardından acı içinde kaldığını, bunun da 2. yarıştaki performansını daha etkileyici bir hale getirdiğini söyledi.

Bautista, "Donington'un Ducati ve benim için zorlu bir pist olacağının farkındaydık, bu kadar iyi bir performans göstermeyi beklemiyorduk. Hem benim için, hem de padoktaki herkes için büyük bir sürpriz oldu."

"Cumartesi hayal kırıklığıydı çünkü hata yaptım. Sağ elimi kullanmakta zorlanıyordum çünkü kazanın ardından acı hissetmiştim, özellikle Pazar sabahı el hassasiyetim bir hayli düşüktü."

"2. yarışta da durum değişmedi ve yarışın son turlarına doğru biraz acı içindeydim, dolayısıyla sadece yarışı bitirmeye çalıştım."

"Rea ile mücadele ederken şikan çıkışında iyi bir çekiş yakaladım, biraz hız kazandım ve yavaş bir viraja girilirken sert fren yaptım. Motosikleti durdurmak zordu, önden esen rüzgar yardımcı oldu. Önemli bir geçişti, bu sayede şampiyonadaki avantajımı arttırmayı başardım."

"Mutluyum çünkü bu kadar zor bir hafta sonunda hasarı azaltmayı başardık." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Britanya'dan ayrılırken puan avantajının bir kısmını kaybeden Bautista, sezon ilerledikçe şampiyonluk savaşının daha da gelgitli olacağını kabul etti ve geçen yıl Honda için yarışırken ilk kez takvime eklenen Most pistindeki beklentileri konusunda temkinli davrandı.

Bautista, "Böyle rekabetçi bir şampiyona geçirmek çok güzel. Her yarışta galibiyet mücadelesi veriyoruz, farkı yaratan sadece detaylar. Assen'den sonra büyük bir avantaj elde ettim, Estoril'de de iyiydim, ancak hafta sonunun ardından her şey eşitleniyor."

"Misano hafta sonunda kazandığım tüm avantajı kaybettim, bu pek hoş değil. Sadece performansımı korumaya ve motosikletin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Most'ta ne olacağını göreceğiz çünkü orada Ducati ile hiç piste çıkmadım." dedi.