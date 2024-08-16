Bautista: "BMW çok iyi bir iş çıkarıyor, Toprak da çok iyi uyum sağladı"

Toprak Razgatlıoğlu, geçen hafta sonu aldığı üç zaferin ardından arka arkaya galibiyet sayısını 13'e çıkardı ve tarihe geçti.

Özellikle son iki yılda Toprak ile birçok yarışta galibiyet için çekişen Alvaro Bautista, temsilcimizin yeteneğinin farkında. Fakat BMW'nin de hakkını veriyor.

Bautista şöyle dedi: “Bence 11 galibiyet etkileyiciydi, 13 daha da etkileyici."

"BMW gerçekten iyi bir iş çıkarıyor, hepsini tebrik ediyorum çünkü gerçekten rekabetçi bir motosiklet yaptılar."

"Toprak da Yamaha'dan BMW'ye gerçekten iyi uyum sağladı. Bu yüzden, sadece tebrik edebiliriz."

"Ducati olarak gelecekte onları durdurmaya çalışacağız.”

Bu yıl Toprak'ı en çok zorlayan isimlerden biri olan Nicolo Bulega da BMW ve Toprak'ı övdü.

İtalyan sürücü şöyle dedi: “Ne söyleyebilirim ki ? Tüm bunlar inanılmaz. Toprak çok hızlı, BMW çok iyi çalışıyor."

"Bence çok iyi bir paketleri var, çünkü diğer BMW sürücüleri de gelişiyor. Yani iyi çalıştıklarını görebilirsiniz."

“Ben de iyi bir iş çıkarıyorum, çünkü ilk yılımdayım, bu yüzden yeni bir piste her gittiğimde benim için sıfırdan başlamak gibi oluyor."

"Geride kalan tüm hafta sonlarıma bakarsanız, en iyi performansıma 2. yarışta ulaşıyorum çünkü motosiklet üzerinde daha fazla mesafe tamamlıyorum."