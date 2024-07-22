Bautista bırakmayacak: "Bu şekilde emekli olmak adil olmaz"

Son iki yılda Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Alvaro Bautista, bu yıl çok daha fazla zorluk çekti.

Geçen hafta sonu Most'ta iki kez kaza yapan ve üç yarışın sadece birinden puanla ayrılan İspanyol sürücünün emekli olabileceği konuşulmaya başlandı.

Ancak Speedweek'e konuşan 39 yaşındaki Bautista, gelecek yıl da seride devam edeceğini dile getirdi.

İspanyol sürücü yarışın ardından şöyle dedi: “Devam etmek istiyorum!"

"Kontrat yenilemek için Ducati ile konuşuyoruz. İşler bu şekilde giderken kariyerimi sonlandırmak benim için adil olmaz."

"Yarışmaktan tekrar keyif almam gerekiyor. Bu hafta sonundan sonra bazı şeyler netleşti ve bunun üzerine daha fazlasını ekleyebilirim."

"Niyetimi belli ettim, ilk tercihim aynı takımda kalmak. Ancak bu sadece benim elimde değil, Ducati'nin de elinde."

Bautista ile Aruba Ducati takımının mali beklentilerinin farklı olduğu haftalardır biliniyor.

İspanyol sürücü, “Takıma katıldığım zamana göre durum değişti. O zamanlar serideki ilk yılımdaydım, şimdi ise iki kez dünya şampiyonu oldum."

"Eğer Ducati beni istiyorsa, istediğim şeyi teklif etmek zorunda." dedi.

Bautista, Ducati dışında bir B seçeneği olduğunu fakat bunu açıklamayacağını de ekledi.