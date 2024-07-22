Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
World Superbike Autodrom Most

Bautista bırakmayacak: "Bu şekilde emekli olmak adil olmaz"

Alvaro Bautista, 2024 sezonunun ardından emekli olmayacağını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son iki yılda Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Alvaro Bautista, bu yıl çok daha fazla zorluk çekti.

Geçen hafta sonu Most'ta iki kez kaza yapan ve üç yarışın sadece birinden puanla ayrılan İspanyol sürücünün emekli olabileceği konuşulmaya başlandı.

Ancak Speedweek'e konuşan 39 yaşındaki Bautista, gelecek yıl da seride devam edeceğini dile getirdi.

İspanyol sürücü yarışın ardından şöyle dedi: “Devam etmek istiyorum!"

"Kontrat yenilemek için Ducati ile konuşuyoruz. İşler bu şekilde giderken kariyerimi sonlandırmak benim için adil olmaz."

"Yarışmaktan tekrar keyif almam gerekiyor. Bu hafta sonundan sonra bazı şeyler netleşti ve bunun üzerine daha fazlasını ekleyebilirim."

"Niyetimi belli ettim, ilk tercihim aynı takımda kalmak. Ancak bu sadece benim elimde değil, Ducati'nin de elinde."

Bautista ile Aruba Ducati takımının mali beklentilerinin farklı olduğu haftalardır biliniyor.

İspanyol sürücü, “Takıma katıldığım zamana göre durum değişti. O zamanlar serideki ilk yılımdaydım, şimdi ise iki kez dünya şampiyonu oldum."

"Eğer Ducati beni istiyorsa, istediğim şeyi teklif etmek zorunda." dedi.

Bautista, Ducati dışında bir B seçeneği olduğunu fakat bunu açıklamayacağını de ekledi.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Most 2. yarış: Toprak Razgatlıoğlu arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı, Bautista yarış dışı!

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin Valkyrie Hypercar, WEC testinde ilk kez pist üstünde görüntülendi

Aston Martin Valkyrie Hypercar, WEC testinde ilk kez pist üstünde görüntülendi

WEC
Aston Martin Valkyrie Hypercar, WEC testinde ilk kez pist üstünde görüntülendi
Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"

Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"

Formula 1
Macaristan GP
Verstappen: "Beni eleştirenler s**tir olup gitsinler"
WSBK Most 2. yarış: Toprak Razgatlıoğlu arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı, Bautista yarış dışı!

WSBK Most 2. yarış: Toprak Razgatlıoğlu arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı, Bautista yarış dışı!

World Superbike
Autodrom Most
WSBK Most 2. yarış: Toprak Razgatlıoğlu arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı, Bautista yarış dışı!

Son Haberler

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

MGP MotoGP
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye