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Bautista: "Beklediğimden gerideyim"

Alvaro Bautista, sakatlığını yavaş yavaş atlattığını fakat beklediğinden geride olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Ducati'nin yıldızı Alvaro Bautista için geçen Çarşamba ve Perşembe günleri Circuito de Jerez'de tur zamanına odaklanmadı.

İspanyol sürücü, Panigale V4R'sine eklenen fazladan ağırlık sonrası motosiklet üzerinde iyi bir hissiyat yakalamaya odaklandı.

Üstelik 1 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan bu yana hâlâ kendisini %100 iyi hissetmiyor ve bu da motosiklet üzerindeki çalışmalarını etkiliyor.

Portimao'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde tempo arttırmasına rağmen 0.760 saniye geride sekizinci olan Bautista, yavaş yavaş kendisini iyi hissetmeye başladığını fakat hazırlık tarafında geride kaldığını söyledi.

Bautista, Pazartesi akşamı Speedweek'e yaptığı açıklamada "Jerez'de bazı fiziksel sorunlar yaşadım... Fakat Portimao testine bir öncekinden daha iyi şekilde başladım."

"Piste her çıktığımda daha iyi hissettim. Henüz mükemmel değil ama ileriye doğru net bir adım attım."

"Artık sürüşe daha fazla konsantre olabiliyorum ve ağrı artık ön planda olmuyor."

"Yavaş yavaş motosikletin limitlerine yaklaşıyorum ve ayarlar üzerinde çalışabiliyorum. Fakat genel olarak bakarsak şu noktada beklediğimizden daha gerideyim."

"Yine de günden güne çalışıyorum ve Avustralya üzerinde etkisi olmasını beklemiyorum." dedi.

Bautista, Jerez'de olduğu gibi Portimao'da da ekstra ağırlıkların farklı şekilde monte edildiği iki Panigale V4R kullandı.

"Buradaki pist Jerez'den çok farklı, neyse ki aynı motosikleti tercih ediyorum."

"Ayarlarda henüz büyük bir değişiklik yapmadık. Küçük şeyleri ise anladık."

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

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