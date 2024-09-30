Bautista: "Aragon'daki 2. yarışta Toprak ile olan mücadelem inanılmazdı"

Alvaro Bautista, dördüncü bitirdiği hafta sonunun zorlu ilk yarışından sonra toparlanarak hem Superpole Yarışında hem de 2. yarışta zafere ulaştı.

WorldSBK.com'a konuşan Bautista, “Motosikletle hissettiklerimden dolayı gerçekten çok mutluydum.”

“Dün ön tarafta bazı sorunlar yaşadım, sınırlarımı zorlayamadım.”

“Bugün her şey normaldi, bu yüzden zorlayabilirim.”

“Superpole Yarışı gerçekten çok hızlıydı, Toprak’ı ve Nicolo'yu takip etmeye çalışırken sınırdaydım. Aralarında biraz mücadele gördüm ve Nicolo'nun çok güçlü olduğunu gördüm, bu yüzden 'Kazanmak için savaşabilir, bu yüzden belki de burada üçüncü olarak kalmalıyım' dedim.”

“Ama son üç turda Toprak’ın onu geçtiğini gördüm, ona ayak uydurmakta zorlandığını fark ettim.”

“O anda 'Kazanmak istiyorsam Nicolo ve Toprak'ı geçmeliyim' dedim, aksi takdirde Nicolo'nun arkasında kalıp onu beklersem, Toprak'a tekrar atak yapmaya hazır olacak gibi gelmedi.”

“Böylece, iki tur kala Nicolo'yu geçtim, son turda Toprak'a yakın olmaya çalıştım, sonra arka düzlüğe girerken tek şansımın 15. virajda olduğunu biliyordum çünkü düzlükte BMW, özellikle beşinci ve altıncı viteste Ducati'den daha hızlıydı, bu yüzden düzlükte onu geçmek imkansızdı.”

“Bu yüzden onu düzlükten önce geçtim. İşe yaradı çünkü son frenlemede iyi pozisyonumu koruyabildim ve kapıları kapattım. Gerçekten çok mutluydum çünkü bu gerçekten zorlu bir zaferdi.”

Razgatlıoğlu'nu geçişi hakkında daha fazla açıklama yapan Bautista şunları söyledi: “Bu kolay bir puan değil. Geçiş yaparken çizgiyi kaybetmemek önemli çünkü o zaman çok fazla ivme kaybediyorsunuz.”

“Bu yüzden, derine inip motoru durdurmaya ve iyi bir hızlanma yapmaya çalıştım ve Toprak'ın benden daha iyi bir şekilde hızlanmasına izin vermedim.”

“Hamleyi hazırladım çünkü Nicolo'yu geçtiğimde onu da aynı noktada geçtim. Toprak'ı burada da geçebileceğimi düşündüm. Denedim ve işe yaradı.” dedi.

Superpole Yarışı Bautista ve Razgatlıoğlu arasındaki son tur mücadelesine sahne olurken, 2. yarış tamamen iki sürücünün temposuyla ilgiliydi.

Bautista, “Bence 2. yarış inanılmazdı çünkü özellikle yarışın ortasından sonraki tempo inanılmazdı.”

“Tempo Superpole Yarışı'na benziyordu, hatta daha iyiydi.”

“İyi bir start aldım, liderliği ele geçirdim, ancak ilk birkaç turda dolu yakıt deposu ve ağırlıkla çok mücadele ettim, bu yüzden turların geçmesine izin veriyordum.”

“Sonra tur tur motosikleti daha iyi hissetmeye başladım. Daha iyi çizgiler alabiliyordum, motosikleti daha fazla zorlayabiliyordum, motosiklet gücümü takip ediyordu.”

“Her tur biraz daha zorluyordum ama hep 'artı sıfır' gördüm, yani Toprak ile bir fark yok.”

“Konsantre olmaya çalıştım ama bu kolay değildi çünkü sınırlarımı zorluyordum ve hata yapamazdım çünkü o hep arkamdaydı, motorunu duyuyordum.”

“Ama önemli olan bunu yapmaktan keyif almamdı, tüm alanlarda limitlere kadar sürüyordum, bu yüzden gerçekten mutluyum, zaferden çok, yaşadığım his için.” diye açıkladı.