Bautista, ağırlık kuralı hakkında: "Bazı şeyler insanların canını yakmış"

Geçtiğimiz aylarda birçok kez toplanan ve son olarak Portimao'da bir araya gelen Superbike Komisyonu'nda sporun geleceğini ciddi anlamda etkileyecek büyük kararlar alındı.

Bu kararlardan bizi en çok ilgilendireni ise ağırlık dengelenmesi oldu. 2024'ten itibaren uygulanacak bu kural kapsamında, artık tüm sürücü + motosiklet ağırlıkları minimum bir sınırın üstünde olmak zorunda.

Bu kural açıklandığında elbette hepimizin aklına aynı isim geldi: Alvaro Bautista. Zaten bu kural değişikliğinin nedeni de bizzat kendisi.

Bautista, WSBK gridinin en ufak sürücülerinden biri. Boyu 1.69, kilosu 60 olan Ducati sürücüsü, ağırlık anlamında Rea (70 kilo) ve Razgatlıoğlu (68 kilo) göre oldukça avantajlı bir konumda.

Bautista'nın bu kilo avantajı ona düzlüklerde, viraj çıkışlarındaki hızlanma bölgelerinde ve genel olarak lastik koruma konusunda yardımcı oluyordu.

Elbette Bautista'nın bu avantajı, bazı durumlarda gerçekten sinir bozucu olabiliyordu ve birçok sürücü, takım patronu ve taraftar, WSBK'a kombine ağırlık kuralı getirilmesini savunuyordu.

Bu kural sonunda getirildi ve Bautista'nın ağırlık avantajı böylece kaybolmuş oldu. Kuralların açıklanmasının ardından X hesabından bir tweet atan İspanyol sürücü, beklendiği gibi pek de mutlu değildi.

2024 kurallarını "Anti Bautista kuralları" olarak niteleyen Bautista, tweet'inde şunları söyledi: "Yeni, Anti Bautista kuralını sevdim [ağırlık dengelemesinden bahsediyor]. Çünkü günün sonunda gerçek bu."

"Birkaç yıl önce daha hafif olmam konusunda kimse şikayetçi değildi. Bazı şeyler insanların canını yakmış..."

Mchael Ruben Rinaldi, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ardından yine sosyal medya hesabından yemek yediği bir fotoğrafı "2024'e hazırım!" notuyla paylaşan Bautista, konuya daha esprili bir şekilde yaklaştı.

O tweet: