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World Superbike Haberler

Bautista, 2023 için Ducati ile WSBK kontratını yeniledi

Alvaro Bautista, 2023 Dünya Superbike sezonu için Ducati takımıyla anlaşma imzaladı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Bautista, 2023 için Ducati ile WSBK kontratını yeniledi
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Honda ile geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Ducati ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönen Bautista, geride 12 yarışın ardından Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in 36 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Bu sezonun bitimine sekiz yarış kalmasına rağmen Bautista, 2023 için Ducati fabrika takımıyla resmi yeni anlaşma imzaladı.

Böylelikle Bautista, İtalyan üreticiyle üçüncü yılını geçirmiş olacak. İspanyol sürücü, 2019'daki ilk WSBK sezonunda Ducati ile yarışmış ve sonrasında Honda'ya geçmişti.

Bu yıl Scott Redding'in yerini alan Bautista, “Benim için bir aile manasına gelen Aruba.it Racing Ducati az bir yıl daha devam edebildiğim için çok mutluyum."

“Bu takımla kendimi her zaman iyi hissettim ve geri döndüğümden beri hislerim 2019 sezonundan bile daha olumluydu. Her şey bu kadar iyi giderken sadece gelecek için sabırsızlık duyabiliriz. Hâlâ zirvede olduğumu hissediyorum, hâlâ çok şey verebileceğimi hissediyorum."

"Bunun fiziksel ve zihinsel olarak kariyerimin en iyi dönemi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok önemli bir fabrika takımı olan, teknoloji odaklı ve her zaman gelişim peşinde olan Ducati ile çalışmaya devam etmekten mutluluk duyuyorum. Bu projenin ve takımın bir parçası olmak, kişisel açıdan inanılmaz." dedi.

Bautista'nin 2023 için sözleşmesi olsa da takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Rinaldi şimdiye kadar, her ikisi de Misano'da olmak üzere iki podyum aldı fakat aldığı sonuçlar Ducati'yi üreticiler şampiyonasında Kawasaki'nin önünde tutma için yeterliydi.

Eğer Rinaldi ile yollar ayrılırsa, yeri için en bariz seçenek Motoamerica'da Ducati için yarışan Danilo Petrucci olacak.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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