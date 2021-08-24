Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor

MotoGP'de geçirdiği uzun yılların ardından 2019'da Ducati ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçen Bautista, çıktığı ilk 10 yarışın tamamını kazanmış ancak sezon sonunda şampiyonluğu Jonathan Rea'e kaybetmişti.

Bautista daha sonra sürpriz şekilde Honda'dan gelen teklifi kabul etti ve Japon üreticiye geçti.

Ducati fabrika takımı, Bautista'nın ayrılığı sonrası geçen yıl Britanya Superbike şampiyonu Scott Redding'le anlaşmıştı.

Bautista, geride kalan 1.5 yılda Honda'da beklediği sonuçları alamazken, Redding geçen yıl Ducati ile şampiyona ikincisi oldu ve bu yıl da şampiyonluk için çekişiyor.

Fakat Redding geçtiğimiz hafta ani bir kararla Ducati'den ayrılmaya ve gelecek yıl BMW fabrika takımına geçmeye karar verdi.

Bunun üzerine gözler Ducati'ye çevrilmişti ve İtalyan ekip, tercihini daha önce Motorsport.com'un belirttiği üzere eski sürücüsü Bautista'dan yana kullandı.

Bautista geçtiğimiz günlerde gelecek yıl yarışlar kazanabileceği bir yerde olmak istediğini ve birkaç üreticiden teklif aldığını belirtmişti.

Bugün itibariyle iki taraf arasında resmi imzaların atıldığı duyuruldu.

Ducati'den yapılan açıklamaya göre Bautista'nın anlaşması 2022 sezonunu kapsayacak ve böylelikle 16 yarış galibiyeti aldığı eski takımına dönecek.

Şimdi Honda'da Bautista'dan boşalan boş bir yer oluştu ve bu koltuk için Go-Eleven Ducati takımında yarışan Chaz Davies'in adı geçiyor.

Bu yıl şimdiye kadar Toprak Razgatlıoğlu'nun Yamaha'da kalacağı açıklanırken, Alex Lowes de Kawasaki ile yeni kontrat imzalamıştı.

Alvaro Bautista, Team HRC Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images