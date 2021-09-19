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World Superbike / Barselona Yarış raporu

Barselona Supersport: 2. yarışı Gonzalez kazandı, Can dördüncüyken düştü

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Barselona'da gerçekleştirilen ikinci yarışta Manuel Gonzalez zaferin adı oldu, yarış boyunca çok iyi iş çıkaran temsilcimiz Can Öncü dördüncüyken düştü.

Barselona Supersport: 2. yarışı Gonzalez kazandı, Can dördüncüyken düştü

Manuel Gonzalez, Randy Krummenacher ve Niki Tuuli'nin sırasıyla ilk üç cepten başladığı yarışta temsilcimiz Can Öncü 10. cepten yarışa başladı.

Can Öncü'nün temiz bir şekilde ön bölüme yükseldiği starttan Gonzalez lider çıktı, hemen arkasına Krummenacher ve Oettl yerleşti. Can, önce Odendaal'a sonra Tuuli'ye güzel bir atak yaparak dördüncü sıraya yerleşti. Sonra da takım arkadaşı Philip Oettl'a atak yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Gonzalez liderliğini korurken Can, Krummenacher'i arkasında bırakmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Sonrasında Gonzalez'i de geçti ve yarış liderliğine yükseldi.

Bitime 15 tur kala ilk 7 sürücünün çok yakın ilerlediği yarışta, sıralama Can, Gonzalez, Krummenacher, Tuuli, De Rosa, Oettl ve Odendaal şeklindeydi. Can'dan üst üste hızlı turlar gelmeye başladı.

Bitime 13 tur kala start düzlüğünde agresif bir atak yapan Krummenacher, Can'a temas etti ve onun önüne geçti. Bu fırsattan istifade eden Gonzalez ve De Rosa da Can'ı geride bıraktı. Gonzalez kısa bir süre sonra Krummenacher'den liderliği aldı.

Bitime 12 tur kala ilk virajda De Rosa güzel bir atakla Krummenacher'i geride bıraktı. 10. virajda Bergman kaza yaptı ancak sonra yeniden yarışa döndü.

Bitime 11 tur kala yarışı dördüncü götüren temsilcimiz Can, kaza yaptı. Yarışa geri dönmeyi başardı ancak 30. sırada geri döndü. Sonrasında pite girdi.

Son 10 tura girerken sıralama Gonzalez, De Rosa, Krummenacher, Tuuli, Odendaal ve Oettl şeklindeydi. İlk grup arasında bir süre dramatik yer değiştirmeler izlemedik.

Üç tur sonra De Rosa, Gonzalez'e nefis bir atak yaptı ve liderliği aldı. Gonzalez her ne kadar ona cevap vermeye çalışsa da De Rosa yerini savundu. İlk 4 sürücü diğer sürücülerden ayrılarak adeta bir kaçış grubu oluşturdu. Sıralama De Rosa, Gonzalez, Krummenacher ve Tuuli şeklindeydi. Aegerter'in (bu hafta sonu MotoE'de yarışıyor) yokluğunda şampiyonluk için puan farkını kapatmayı hedefleyen Odendaal ön gruptan koptu ve yarışı 5. sırada götürdü.

Manuel Gonzalez 5 tur kala hata yaparak dışarı açıldı ve Tuuli'ye geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Philip Oettl pist sınırları uyarısı aldı. Gonzalez, Tuuli'nin üzerindeki baskıyı arttırdı ve onu geçti. Tuuli cevap vermeye çalışsa da Gonzalez yerini korudu. İkisi de pist sınırları uyarısı aldı.

Bitime 3 tur kala De Rosa, Krummenacher ile arasındaki farkı yarım saniyeye çıkardı ve ilk galibiyetine doğru emin bir şekilde ilerledi. Gonzalez, Krummenacher'e atak yaparak onu geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti. Gonzalez lider De Rosa'ya yaklaşmaya devam ediyordu. Son turda Tuuli ve Krummenacher temas yaşadı ancak ikisi de yarışa devam etti.

Son sektörde Gonzalez, De Rosa'ya atak yaparak geride bıraktı. De Rosa cevap vermeye çalışsa da başarılı olamadı.

Son virajdaki yakın mücadele, Gonzalez'in zaferi ile sonuçlandı. De Rosa ikinci, Tuuli üçüncü oldu.

Krummenacher yarışı dördüncü sırada tamamladı. İlk 10'u tamamlayan isimler Brenner, Caricasulo, Odendaal, Oettl, van Straalen ve Hobelsberger oldu.

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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