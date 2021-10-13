Barni Ducati, 2022 WSBK sezonu için Luca Bernardi ile anlaştı

Bernardi, Eylül ayındaki ikinci Magny Cours yarışında geçirdiği kaza nedeniyle, çaylak sezonunun kalan kısmında yarışamadı ve Yamaha R6 ile geride kalan süreçte aldığı beş podyumun ardından yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'na geçecek.

Daha önce hem İtalya Supersport 300 hem de CIV Supersport kategorilerinde şampiyonluklar kazanan Bernardi, henüz 20 yaşında olmasına rağmen gelecek yıl Dünya Superbike Şampiyonası'na geçecek ve seride yarışan ilk 21. yüzyıl doğumlu sürücü olacak.

Barni takımı, 2021 sezonuna eski MotoGP sürücüsü Tito Rabat ile başladı fakat iki taraf, geçen ayki Barselona yarışı öncesinde yollarını ayırdı ve yerini İtalyan Samuele Cavalieri aldı.

Bernardi, "Superbike'ta yarışmak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi oldu. Barni Racing Team'den gelen teklifi kabul etmeye karar verdim çünkü onlar bana, gelişimime herkesten daha çok inandıklarını kanıtladılar. Marco Barnabo, Magny-Cours kazasından sonra bile hep yanımdaydı ve kazadan sonra bile benimle yarışmaya karar verdi."

"Ona bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum ve mümkün olan en kısa sürede rekabetçi olabilmek adına, motosiklete çabucak adapte olmaya çalışacağım. Takımı tanımayı sabırsızlıkla bekliyorum ve çok yakında onlarla çalışmaya başlamayı umuyorum." açıklamasını yaptı.

Takım patronu Marco Barnabo, "Luca'yı sezon başından beri takip ediyorum ve ilk yarışlardan itibaren performansı beni çok etkiledi. Gelişimi son derece istikrarlı fakat aynı zamanda çok da hızlı."

"Dünya Supersport'ta , daha önce hiç yarışmadığı pistlerde bile hemen güçlü performans gösterdi ve bu da beni ona yatırım yapmaya ikna etti." dedi.