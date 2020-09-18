Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada
paylaşım
yorumlar
Dünya Superbike’ın Katalunya ayağı öncesinde yağmur altında gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlarken, günün lideri Toprak Razgatlıoğlu oldu.
İkinci antrenman seansı öncesinde yağmurun pisti vurmasıyla beraber günün en hızlı zamanları, ilk seansta atılmış oldu.
Böylece Yamaha sürücüleri Toprak Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Garrett Gerloff günü ilk üç sırada tamamladı.
Islak zeminde gerçekleştirilen ikinci seansta ise Rea, 1:55.669’luk turuyla ilk sırada yer aldı.
Van der Mark 0.158 saniye geride ikinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.169 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Alvaro Bautista ilk seansta olduğu gibi yine dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Scott Redding beşinci, Gerloff altıncı, Tom Sykes yedinci oldu.
İlk 10’u ise Samuele Cavalieri, Eugene Laverty ve Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|10
|1'55.669
|2
|Michael vanderMark
|Yamaha
|14
|1'55.827
|0.158
|0.158
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|18
|1'55.838
|0.169
|0.011
|4
|Alvaro Bautista
|Honda
|15
|1'55.862
|0.193
|0.024
|5
|Scott Redding
|Ducati
|20
|1'56.159
|0.490
|0.297
|6
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|16
|1'56.321
|0.652
|0.162
|7
|Tom Sykes
|BMW
|12
|1'56.522
|0.853
|0.201
|8
|Samuele Cavalieri
|Ducati
|16
|1'56.680
|1.011
|0.158
|9
|Eugene Laverty
|BMW
|13
|1'56.735
|1.066
|0.055
|10
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|17
|1'56.780
|1.111
|0.045
|11
|Loris Baz
|Yamaha
|12
|1'56.869
|1.200
|0.089
|12
|Chaz Davies
|Ducati
|19
|1'57.018
|1.349
|0.149
|13
|Leon Haslam
|Honda
|17
|1'57.062
|1.393
|0.044
|14
|Alex Lowes
|Kawasaki
|13
|1'57.087
|1.418
|0.025
|15
|Jonas Folger
|Yamaha
|14
|1'57.555
|1.886
|0.468
|16
|Xavi Fores
|Kawasaki
|19
|1'57.569
|1.900
|0.014
|17
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|23
|1'57.871
|2.202
|0.302
|18
|Sylvain Barrier
|Ducati
|22
|1'58.283
|2.614
|0.412
|19
|Takumi Takahashi
|Honda
|8
|1'58.659
|2.990
|0.376
|20
|Valentin Debise
|Kawasaki
|20
|1'59.956
|4.287
|1.297
|21
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|5
|2'00.795
|5.126
|0.839
|22
|Leandro Mercado
|Ducati
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Barcelona
|Alt-etkinlik
|SBK FP2
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Cem Özel
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov