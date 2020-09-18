Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada

İkinci antrenman seansı öncesinde yağmurun pisti vurmasıyla beraber günün en hızlı zamanları, ilk seansta atılmış oldu.

Böylece Yamaha sürücüleri Toprak Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Garrett Gerloff günü ilk üç sırada tamamladı.

Islak zeminde gerçekleştirilen ikinci seansta ise Rea, 1:55.669’luk turuyla ilk sırada yer aldı.

Van der Mark 0.158 saniye geride ikinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.169 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Alvaro Bautista ilk seansta olduğu gibi yine dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Scott Redding beşinci, Gerloff altıncı, Tom Sykes yedinci oldu.

İlk 10’u ise Samuele Cavalieri, Eugene Laverty ve Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.

Seans sonucu: