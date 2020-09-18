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World Superbike / Barcelona / Antrenman raporu

Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada

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Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Katalunya ayağı öncesinde yağmur altında gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlarken, günün lideri Toprak Razgatlıoğlu oldu.

İkinci antrenman seansı öncesinde yağmurun pisti vurmasıyla beraber günün en hızlı zamanları, ilk seansta atılmış oldu.

Böylece Yamaha sürücüleri Toprak Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Garrett Gerloff günü ilk üç sırada tamamladı.

Islak zeminde gerçekleştirilen ikinci seansta ise Rea, 1:55.669’luk turuyla ilk sırada yer aldı.

Van der Mark 0.158 saniye geride ikinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.169 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Alvaro Bautista ilk seansta olduğu gibi yine dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Scott Redding beşinci, Gerloff altıncı, Tom Sykes yedinci oldu.

İlk 10’u ise Samuele Cavalieri, Eugene Laverty ve Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 1'55.669    
2 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 14 1'55.827 0.158 0.158
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'55.838 0.169 0.011
4 Spain Alvaro Bautista Honda 15 1'55.862 0.193 0.024
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 1'56.159 0.490 0.297
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'56.321 0.652 0.162
7 United Kingdom Tom Sykes BMW 12 1'56.522 0.853 0.201
8 Samuele Cavalieri Ducati 16 1'56.680 1.011 0.158
9 Ireland Eugene Laverty BMW 13 1'56.735 1.066 0.055
10 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17 1'56.780 1.111 0.045
11 France Loris Baz Yamaha 12 1'56.869 1.200 0.089
12 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'57.018 1.349 0.149
13 United Kingdom Leon Haslam Honda 17 1'57.062 1.393 0.044
14 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 13 1'57.087 1.418 0.025
15 Germany Jonas Folger Yamaha 14 1'57.555 1.886 0.468
16 Spain Xavi Fores Kawasaki 19 1'57.569 1.900 0.014
17 Italy Federico Caricasulo Yamaha 23 1'57.871 2.202 0.302
18 France Sylvain Barrier Ducati 22 1'58.283 2.614 0.412
19 Japan Takumi Takahashi Honda 8 1'58.659 2.990 0.376
20 Valentin Debise Kawasaki 20 1'59.956 4.287 1.297
21 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 5 2'00.795 5.126 0.839
22 Argentina Leandro Mercado Ducati 0      
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Barcelona WSBK: İlk antrenman seansının lideri Toprak!

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Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SBK FP2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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