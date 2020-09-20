Barcelona WSBK: Toprak büyük bir kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Dün gerçekleştirilen ilk yarışta 6. olan Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, bu sabahki ısınma seansının bitmesine 6 dakika varken 13. virajda kötü bir kaza geçirdi.

Motosikletinin kendisini havaya atmasının ardından yere düşen Toprak, birkaç defa yerde sekerek durabildi ve durduktan sonra yerinden kalkamadı.

İlk olarak tıbbi merkeze götürülen Toprak, göğsünden, sağ ayağından ve bileğinden yaralandığı için hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamada Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

Milli sporcumuza büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.