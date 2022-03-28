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World Superbike Test raporu

Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci

Son WSBK şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Barcelona testlerini zirvede kapatırken, beş üreticinin tamamı ilk yedi sırada yer aldı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci
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Yamaha R1'in yeni elektronik paketini ve egzoz sistemini test eden Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi günü 1.40.571 ile zirvede yer aldı. Toprak'ın turu, seansın ilerleyen saatlerinde başlayan ve tur zamanlarının gelişmesini engelleyen yağmurun öncesinde geldi.

Temsilcimizin derecesi, ikinci sıradaki Alvaro Bautista'dan 0.3 saniye daha iyiydi. Ducati'ye geri dönen Bautista, 10. virajda kaza yapmaktan kurtulmasının ardından 1.40.824'lük bir derece yakalamayı başardı.

Yamaha ve Kawasaki'yi yakalayıp şampiyonluk savaşına geri dönmek isteyen Ducati, Bautista'nın Panigale V4'ünde, özellikle de motosikletin ön tarafında birçok yeni parça denedi. 

Barcelona testinin en umut verici performanslarından biri de Honda'dan geldi. Geçtiğimiz sene MotoGP'de mücadele eden ve ilk kez WSBK'da yarışacak olan Iker Lecuona, 1m41.033 ile en hızlı üçüncü zamana imza attı. Bu zamanı Cumartesi günü kaydeden Lecuona, Cuma gününe göre 1 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı.

Altı kez dünya şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea, ZX-10RR'sinde yeni yakıt deposu kanatçıkları gibi parçaları denediği testleri dördüncü sırada tamamladı

 

Rea ve takım arkadaşı Alex Lowes, Cumartesi günü yağmurun etkilediği kısımda piste çıkmamayı tercih ettiler. Lowes, ancak en hızlı sekizinci isim olabildi.

GRT pilotu Garrett Gerloff, Yamaha R1'ini ıslak koşullarda da test etmeye devam etti, fakat ilk gün elde ettiği derece testleri beşinci sırada tamamlaması için yeterliydi. Gerloff'un bir sıra arkasında diğer fabrika Ducati'si ile Michael Ruben Rinaldi yer aldı.

Yeni BMW pilotu Scott Redding, 1.41.636'lık derecesiyle yedinci oldu, böylece beş üreticinin tamamı ilk yedi sırada yer aldı. Redding, iki gün boyunca teknik sorunlarla karşı karşıya kalmış olmasına rağmen 116 tur tamamlamayı başardı.

Lucas Mahias, tek Puccetti Kawasaki ile dokuzuncu, diğer Honda ile Xavi Vierge ise onuncu sırada yer aldı. Vierge, Cumartesi günü yaşadığı bir kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve günü erken kapattı. Vierge'nin kaburga sakatlığı yaşadığı, fakat bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Andrea Locatelli, Toprak'ın 2 saniye gerisinde ancak 12. olurken, sakatlanan BMW pilotu Michael van der Mark'ın yerine piste çıkan Ilya Mikhalchik 16. sırada yer alabildi.

Barcelona testleriyle birlikte, beş üreticinin tamamı ilk defa aynı anda pistte yer almış oldu.

WSBK, hafta Aragon'da Dorna Sports'un desteklediği bir test daha düzenleyecek. Yeni sezon ise 9-10 Nisan'da, yine aynı pistte başlayacak.

Barcelona WSBK testleri sonuç tablosu:

Poz. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün
1 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 1'41.523 1'40.571
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'40.824 1'40.952
3 Spain Iker Lecuona Honda 1'42.125 1'41.033
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'41.062 1'41.168
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'41.229 1'41.320
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'41.360 1'41.610
7 United Kingdom Scott Redding BMW 1'42.013 1'41.636
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'41.664 1'41.999
9 France Lucas Mahias Kawasaki 1'41.688 1'41.744
10 Spain Xavi Vierge Honda 1'41.719 1'41.724
11 Germany Philipp Oettl Ducati 1'42.176 1'41.735
12 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'41.865 1'41.946
13 Ireland Eugene Laverty BMW 1'41.942 1'43.305
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'42.428 1'42.509
15 France Loris Baz BMW 1'42.429 1'43.761
16 Ukraine Ilya Mikhalchik BMW 1'43.625 1'42.763
17 San Marino Luca Bernardi Ducati 1'43.251 1'43.823
18 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 1'44.266 1'44.855
19 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'45.263 1'45.400
20 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1'45.539 1'45.539
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