Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci

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Yamaha R1'in yeni elektronik paketini ve egzoz sistemini test eden Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi günü 1.40.571 ile zirvede yer aldı. Toprak'ın turu, seansın ilerleyen saatlerinde başlayan ve tur zamanlarının gelişmesini engelleyen yağmurun öncesinde geldi.

Temsilcimizin derecesi, ikinci sıradaki Alvaro Bautista'dan 0.3 saniye daha iyiydi. Ducati'ye geri dönen Bautista, 10. virajda kaza yapmaktan kurtulmasının ardından 1.40.824'lük bir derece yakalamayı başardı.

Yamaha ve Kawasaki'yi yakalayıp şampiyonluk savaşına geri dönmek isteyen Ducati, Bautista'nın Panigale V4'ünde, özellikle de motosikletin ön tarafında birçok yeni parça denedi.

Barcelona testinin en umut verici performanslarından biri de Honda'dan geldi. Geçtiğimiz sene MotoGP'de mücadele eden ve ilk kez WSBK'da yarışacak olan Iker Lecuona, 1m41.033 ile en hızlı üçüncü zamana imza attı. Bu zamanı Cumartesi günü kaydeden Lecuona, Cuma gününe göre 1 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı.

Altı kez dünya şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea, ZX-10RR'sinde yeni yakıt deposu kanatçıkları gibi parçaları denediği testleri dördüncü sırada tamamladı

Rea ve takım arkadaşı Alex Lowes, Cumartesi günü yağmurun etkilediği kısımda piste çıkmamayı tercih ettiler. Lowes, ancak en hızlı sekizinci isim olabildi.

GRT pilotu Garrett Gerloff, Yamaha R1'ini ıslak koşullarda da test etmeye devam etti, fakat ilk gün elde ettiği derece testleri beşinci sırada tamamlaması için yeterliydi. Gerloff'un bir sıra arkasında diğer fabrika Ducati'si ile Michael Ruben Rinaldi yer aldı.

Yeni BMW pilotu Scott Redding, 1.41.636'lık derecesiyle yedinci oldu, böylece beş üreticinin tamamı ilk yedi sırada yer aldı. Redding, iki gün boyunca teknik sorunlarla karşı karşıya kalmış olmasına rağmen 116 tur tamamlamayı başardı.

Lucas Mahias, tek Puccetti Kawasaki ile dokuzuncu, diğer Honda ile Xavi Vierge ise onuncu sırada yer aldı. Vierge, Cumartesi günü yaşadığı bir kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve günü erken kapattı. Vierge'nin kaburga sakatlığı yaşadığı, fakat bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı Andrea Locatelli, Toprak'ın 2 saniye gerisinde ancak 12. olurken, sakatlanan BMW pilotu Michael van der Mark'ın yerine piste çıkan Ilya Mikhalchik 16. sırada yer alabildi.

Barcelona testleriyle birlikte, beş üreticinin tamamı ilk defa aynı anda pistte yer almış oldu.

WSBK, hafta Aragon'da Dorna Sports'un desteklediği bir test daha düzenleyecek. Yeni sezon ise 9-10 Nisan'da, yine aynı pistte başlayacak.

Barcelona WSBK testleri sonuç tablosu:

Poz. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1'41.523 1'40.571 2 Alvaro Bautista Ducati 1'40.824 1'40.952 3 Iker Lecuona Honda 1'42.125 1'41.033 4 Jonathan Rea Kawasaki 1'41.062 1'41.168 5 Garrett Gerloff Yamaha 1'41.229 1'41.320 6 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'41.360 1'41.610 7 Scott Redding BMW 1'42.013 1'41.636 8 Alex Lowes Kawasaki 1'41.664 1'41.999 9 Lucas Mahias Kawasaki 1'41.688 1'41.744 10 Xavi Vierge Honda 1'41.719 1'41.724 11 Philipp Oettl Ducati 1'42.176 1'41.735 12 Andrea Locatelli Yamaha 1'41.865 1'41.946 13 Eugene Laverty BMW 1'41.942 1'43.305 14 Kohta Nozane Yamaha 1'42.428 1'42.509 15 Loris Baz BMW 1'42.429 1'43.761 16 Ilya Mikhalchik BMW 1'43.625 1'42.763 17 Luca Bernardi Ducati 1'43.251 1'43.823 18 Oliver Konig Kawasaki 1'44.266 1'44.855 19 Loris Cresson Kawasaki 1'45.263 1'45.400 20 Hafizh Syahrin Honda 1'45.539 1'45.539