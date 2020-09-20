Barcelona WSBK: Superpole yarışını Van der Mark kazandı, Bautista kaza yaptı

10 turluk yarışın startında pole pozisyonunun sahibi Jonathan Rea, iyi bir startla ilk sırayı korudu. Van der Mark ise dördüncülükten ikinciliğe yükseldi.

Startta dördüncülüğe gerileyen Alvaro Bautista, sonrasında üçüncü turda liderliğe kadar yükselmeyi başardı.

Ancak Bautista’nın Honda ile ilk galibiyetine ulaşma umutları, 4. virajda yaşadığı highside ile birlikte suya düştü ve yarış dışı kaldı.

Aynı saniyelerde de Van der Mark, Rea’yi geçerek liderliğe yükseldi.

Yarış sonuna kadar yerini koruyan Yamaha sürücüsü Van der Mark böylece bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Şampiyona lideri Kawasaki sürücüsü Rea 2.7 saniye geride ikinci olurken, podyumu Loris Baz tamamladı.

Ducati’den Chaz Davies dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Garrett Gerloff beşinci, Michael Ruben Rinaldi altıncı, Alex Lowes yedinci oldu.

İlk 10’u Scott Redding, Tom Sykes ve Jonas Folger tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ısınma seansında geçirdiği büyük kaza sonrası bugünkü yarışlara katılamayacak.