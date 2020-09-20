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World Superbike / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona WSBK: Superpole yarışını Van der Mark kazandı, Bautista kaza yaptı

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Barcelona WSBK: Superpole yarışını Van der Mark kazandı, Bautista kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Dünya Superbike’ın Barcelona ayağındaki Superpole yarışını kazanan Michael van der Mark, bu sezon ilk kez zafere ulaştı.

10 turluk yarışın startında pole pozisyonunun sahibi Jonathan Rea, iyi bir startla ilk sırayı korudu. Van der Mark ise dördüncülükten ikinciliğe yükseldi.

Startta dördüncülüğe gerileyen Alvaro Bautista, sonrasında üçüncü turda liderliğe kadar yükselmeyi başardı.

Ancak Bautista’nın Honda ile ilk galibiyetine ulaşma umutları, 4. virajda yaşadığı highside ile birlikte suya düştü ve yarış dışı kaldı.

Aynı saniyelerde de Van der Mark, Rea’yi geçerek liderliğe yükseldi.

Yarış sonuna kadar yerini koruyan Yamaha sürücüsü Van der Mark böylece bu sezonki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Şampiyona lideri Kawasaki sürücüsü Rea 2.7 saniye geride ikinci olurken, podyumu Loris Baz tamamladı.

Ducati’den Chaz Davies dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Garrett Gerloff beşinci, Michael Ruben Rinaldi altıncı, Alex Lowes yedinci oldu.

İlk 10’u Scott Redding, Tom Sykes ve Jonas Folger tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ısınma seansında geçirdiği büyük kaza sonrası bugünkü yarışlara katılamayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 17'07.732    
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 17'10.104 2.372 2.372
3 France Loris Baz Yamaha 10 17'10.655 2.923 0.551
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 17'11.661 3.929 1.006
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 17'11.717 3.985 0.056
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 17'14.219 6.487 2.502
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 17'15.420 7.688 1.201
8 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 17'16.305 8.573 0.885
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 17'17.803 10.071 1.498
10 Germany Jonas Folger Yamaha 10 17'20.441 12.709 2.638
11 Ireland Eugene Laverty BMW 10 17'20.445 12.713 0.004
12 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 17'20.759 13.027 0.314
13 Italy Lorenzo Zanetti Ducati 10 17'29.513 21.781 8.754
14 Valentin Debise Kawasaki 10 17'29.654 21.922 0.141
15 France Sylvain Barrier Ducati 10 17'34.641 26.909 4.987
16 Japan Takumi Takahashi Honda 10 17'36.806 29.074 2.165
  Samuele Cavalieri Ducati 2 8 laps    
  Spain Alvaro Bautista Honda 2 8 laps    
  United Kingdom Leon Haslam Honda 1 9 laps    
  Italy Federico Caricasulo Yamaha 1 9 laps    
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Barcelona WSBK: Toprak büyük bir kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Pilotlar Michael vanderMark
Takımlar Yamaha Pata
Editör Rachit Thukral

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