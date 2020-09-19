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World Superbike / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak 6. oldu

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Barcelona WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak 6. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Barcelona ayağında gerçekleştirilen ilk yarışta Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea galibiyete ulaştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, iyi bir startla yerini korudu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk virajda takım arkadaşı Michael van der Mark’ın agresif atağı nedeniyle ikincilikten yedinciliğe geriledi.

Toprak buna rağmen ilk turu beşinci sırada tamamladı, ancak sonrasında Alvaro Bautista’ya ve Chaz Davies’e geçilerek yine yedinciliğe geriledi.

Rea önde yavaş yavaş farkı açarken, ikincilik için Scott Redding ile Michael Ruben Rinaldi’nin savaşı vardı.

İlk bölümlerde Rinaldi önde yer aldı, ancak yarışın ortalarında Redding’e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü sıradaki Bautista son bölümler yaklaşırken önce Davies’e, sonra da van der Mark’a geçildi.

Son bölümde rahat şekilde ilk sırayı koruyan Rea yarışı kazanmayı başardı ve kariyerinin 97. galibiyetini elde etti.

Redding ikinci olurken, Davies’in üçüncü olmasıyla beraber podyumda iki Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Van der Mark’ın dördüncü olduğu yarışta Bautista beşinci sırada kendisine yer buldu.

Son turda Rinaldi’yi geçen Toprak Razgatlıoğlu altıncı olurken, son bölümde oldukça gerileyen Rinaldi yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Garrett Gerloff, Alex Lowes ve Leon Haslam oldu.

Superpole yarışı pazar günü TSİ 12:00’de, hafta sonunun son yarışı ise TSİ 16:00’da başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 -     25
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 2.625 2.625 2.625 20
3 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 4.459 4.459 1.834 16
4 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 20 6.078 6.078 1.619 13
5 Spain Alvaro Bautista Honda 20 6.989 6.989 0.911 11
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 8.770 8.770 1.781 10
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 11.676 11.676 2.906 9
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 15.639 15.639 3.963 8
9 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 18.128 18.128 2.489 7
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 20 22.344 22.344 4.216 6
11 Ireland Eugene Laverty BMW 20 22.460 22.460 0.116 5
12 Germany Jonas Folger Yamaha 20 22.934 22.934 0.474 4
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 20 25.428 25.428 2.494 3
14 France Loris Baz Yamaha 20 26.083 26.083 0.655 2
15 Italy Federico Caricasulo Yamaha 20 31.880 31.880 5.797 1
16 Samuele Cavalieri Ducati 20 37.361 37.361 5.481  
17 Italy Lorenzo Zanetti Ducati 20 40.668 40.668 3.307  
18 France Sylvain Barrier Ducati 20 48.001 48.001 7.333  
19 Japan Takumi Takahashi Honda 20 55.793 55.793 7.792  
20 Valentin Debise Kawasaki 20 > 1'      
  United Kingdom Tom Sykes BMW 7        
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Barcelona WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci!

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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