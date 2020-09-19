Barcelona WSBK: Rea rahat kazandı, Toprak 6. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, iyi bir startla yerini korudu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk virajda takım arkadaşı Michael van der Mark’ın agresif atağı nedeniyle ikincilikten yedinciliğe geriledi.

Toprak buna rağmen ilk turu beşinci sırada tamamladı, ancak sonrasında Alvaro Bautista’ya ve Chaz Davies’e geçilerek yine yedinciliğe geriledi.

Rea önde yavaş yavaş farkı açarken, ikincilik için Scott Redding ile Michael Ruben Rinaldi’nin savaşı vardı.

İlk bölümlerde Rinaldi önde yer aldı, ancak yarışın ortalarında Redding’e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü sıradaki Bautista son bölümler yaklaşırken önce Davies’e, sonra da van der Mark’a geçildi.

Son bölümde rahat şekilde ilk sırayı koruyan Rea yarışı kazanmayı başardı ve kariyerinin 97. galibiyetini elde etti.

Redding ikinci olurken, Davies’in üçüncü olmasıyla beraber podyumda iki Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Van der Mark’ın dördüncü olduğu yarışta Bautista beşinci sırada kendisine yer buldu.

Son turda Rinaldi’yi geçen Toprak Razgatlıoğlu altıncı olurken, son bölümde oldukça gerileyen Rinaldi yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Garrett Gerloff, Alex Lowes ve Leon Haslam oldu.

Superpole yarışı pazar günü TSİ 12:00’de, hafta sonunun son yarışı ise TSİ 16:00’da başlayacak.

Yarış sonucu: