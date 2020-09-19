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World Superbike / Barcelona / Sıralama turları raporu

Barcelona WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci!

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Barcelona WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Dünya Superbike’ın Barcelona ayağındaki Superpole seansında pole pozisyonunu Jonathan Rea elde ederken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

Seansın ilk bölümünde liderlik sürekli el değiştirirken, ilk denemelerin ardından 1:42.421’lik bir derece kaydeden Honda sürücüsü Leon Haslam’ın liderliği vardı.

Son denemelerde ilk önce Ducati sürücüsü Scott Redding, sonrasında ise Honda’dan Alvaro Bautista ilk sıraya yükseldi.

Ancak son sözü söyleyen isim, 1:41.619 ile Rea oldu. Kuzey İrlandalı sürücü bu sonuçla beraber bu sezonki dördüncü pole pozisyonunu elde etti.

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu 0.094 saniye geride ikinci olmayı başarırken, ilk çizgiyi 0.138 saniye gerideki Bautista tamamladı.

BMW’den Tom Sykes dördüncü olurken, ilk dört sırada dört farklı üretici yer almış oldu.

Toprak’ın takım arkadaşı Michael van der Mark beşinci sırada kendisine yer bulurken, sıralamalardaki en iyi Ducati sürücüsü konumunda yer almayı başaran Michael Ruben Rinaldi altıncı, Scott Redding yedinci oldu.

İlk 10’u ise Alex Lowes, Loris Baz ve Leon Haslam tamamladı.

Bu hafta sonu Dünya Superbike'ta ilk yarışına çıkacak olan eski MotoGP sürücüsü Jonas Folger zaman turu atamadı ve yarışa son sıradan başlayacak.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 15:00’te başlayacak ve TRT Spor2’den canlı yayınlanacak.

Superpole sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 1'41.619    
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 9 1'41.713 0.094 0.094
3 Spain Alvaro Bautista Honda 11 1'41.757 0.138 0.044
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 5 1'41.823 0.204 0.066
5 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 11 1'41.973 0.354 0.150
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 9 1'42.216 0.597 0.243
7 United Kingdom Scott Redding Ducati 11 1'42.222 0.603 0.006
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 8 1'42.259 0.640 0.037
9 France Loris Baz Yamaha 8 1'42.320 0.701 0.061
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 1'42.421 0.802 0.101
11 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 1'42.422 0.803 0.001
12 Ireland Eugene Laverty BMW 10 1'42.555 0.936 0.133
13 Italy Federico Caricasulo Yamaha 9 1'42.586 0.967 0.031
14 Spain Xavi Fores Kawasaki 9 1'42.615 0.996 0.029
15 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 1'42.663 1.044 0.048
16 France Sylvain Barrier Ducati 8 1'43.243 1.624 0.580
17 Samuele Cavalieri Ducati 11 1'43.493 1.874 0.250
18 Italy Lorenzo Zanetti Ducati 10 1'44.086 2.467 0.593
19 Japan Takumi Takahashi Honda 11 1'44.288 2.669 0.202
20 Valentin Debise Kawasaki 8 1'45.035 3.416 0.747
  Germany Jonas Folger Yamaha 5      
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Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada

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Barcelona WSBK: Yağmurlu ikinci seansta Rea lider, Toprak 10. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SBK SP
Editör Rachit Thukral

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