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World Superbike / Barcelona / Antrenman raporu

Barcelona WSBK: İlk antrenman seansının lideri Toprak!

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Barcelona WSBK: İlk antrenman seansının lideri Toprak!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike’ın Katalunya ayağındaki ilk antrenman seansını, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

Seansın bir bölümünde yağmur rapor edilmesinin ardından son dakikalarda art arda hızlı turların geldiği seansta fabrika Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu’nun liderliği vardı.

Toprak 1:42.140’lık bir tur kaydederek seansı ilk sırada tamamladı.

Toprak’ın takım arkadaşı Michael van der Mark 0.169 saniye geride ikinci olurken, GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff’un 0.338 saniye geride üçüncü olmasıyla beraber ilk 3 sırayı Yamaha sürücüleri oluşturmuş oldu.

Seansın büyük bölümünde ilk sırada yer alan Honda sürücüsü Alvaro Bautista dördüncü olurken, ilk virajda bir pist dışı ziyareti yapan son şampiyon Jonathan Rea beşinci, Michael Ruben Rinaldi altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Alex Lowes, Tom Sykes, Scott Redding ve Loris Baz oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'42.140    
2 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 19 1'42.309 0.169 0.169
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'42.478 0.338 0.169
4 Spain Alvaro Bautista Honda 19 1'42.513 0.373 0.035
5 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'42.614 0.474 0.101
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'42.635 0.495 0.021
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'42.688 0.548 0.053
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 15 1'42.799 0.659 0.111
9 United Kingdom Scott Redding Ducati 19 1'42.832 0.692 0.033
10 France Loris Baz Yamaha 16 1'42.839 0.699 0.007
11 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 1'42.873 0.733 0.034
12 Ireland Eugene Laverty BMW 14 1'43.027 0.887 0.154
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 18 1'43.257 1.117 0.230
14 Italy Federico Caricasulo Yamaha 17 1'43.597 1.457 0.340
15 Germany Jonas Folger Yamaha 15 1'43.664 1.524 0.067
16 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 17 1'43.946 1.806 0.282
17 Japan Takumi Takahashi Honda 22 1'44.222 2.082 0.276
18 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'44.315 2.175 0.093
19 France Sylvain Barrier Ducati 17 1'44.838 2.698 0.523
20 Samuele Cavalieri Ducati 20 1'44.972 2.832 0.134
21 Argentina Leandro Mercado Ducati 1 1'45.551 3.411 0.579
22 Valentin Debise Kawasaki 20 1'45.661 3.521 0.110
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik SBK FP1
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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