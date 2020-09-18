Barcelona WSBK: İlk antrenman seansının lideri Toprak!

Seansın bir bölümünde yağmur rapor edilmesinin ardından son dakikalarda art arda hızlı turların geldiği seansta fabrika Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu’nun liderliği vardı.

Toprak 1:42.140’lık bir tur kaydederek seansı ilk sırada tamamladı.

Toprak’ın takım arkadaşı Michael van der Mark 0.169 saniye geride ikinci olurken, GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff’un 0.338 saniye geride üçüncü olmasıyla beraber ilk 3 sırayı Yamaha sürücüleri oluşturmuş oldu.

Seansın büyük bölümünde ilk sırada yer alan Honda sürücüsü Alvaro Bautista dördüncü olurken, ilk virajda bir pist dışı ziyareti yapan son şampiyon Jonathan Rea beşinci, Michael Ruben Rinaldi altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Alex Lowes, Tom Sykes, Scott Redding ve Loris Baz oldu.

Seans sonucu: